Javier Fernández-Lasquetty: "La subida que pide ERC recae sobre la clase media"

Una de las noticias políticas de la semana pasada fue el preacuerdo entre el Gobierno central y ERC, en el marco de los presupuestos, para trabajar hacia una armonización fiscal y para acabar, en palabras de los independentistas con "el paraíso fiscal" de Madrid.

El sentido del pacto molestó sobremanera a la Comunidad. Ya lo señaló la presidenta Isabel Díaz Ayuso y, ahora, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, valora con 20minutos la decisión.

¿Es Madrid un paraíso fiscal como sostiene ERC?

No, desde luego que no. Madrid es un sitio donde se pagan muchos impuestos, como en toda España. Los madrileños lo saben perfectamente: cuando miran su nómina o cada vez que compran algo.

¿Por qué se utiliza entonces ese argumento?

Porque en Madrid llevamos 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno de los que dependen de la Comunidad. Eso ha hecho que para los madrileños la carga fiscal sea menor. Esto es bueno para los ciudadanos y para todos: la recaudación ha crecido y tenemos unos servicios públicos muy bien financiados.

¿Qué escenario dibuja el preacuerdo?

Abre un horizonte que es muy preocupante para los madrileños. Lo que está diciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es que quiere modificar la legislación para prohibir que Madrid tenga unos impuestos como los que tiene ahora y para obligar a que sean mucho más altos.

Yo no creo que esto sea una cosa que ERC le haya arrancado al PSOE. Yo creo que esto lo quería hacer el PSOE.

¿A qué impuestos influye lo acordado?

Al impuesto de Patrimonio, que afecta a poca gente. Pero, sobre todo, al de Sucesiones y Donaciones. Y este impuesto sí que es para todo el mundo. Eso recae sobre los trabajadores, sobre la clase media… sobre toda la sociedad.

"No se puede hablar de supuestos privilegios de Madrid y no decir nada de País Vasco y Navarra"



Esto choca con una de los argumentos que se han esgrimido: que la reforma solo afectaría a grandes patrimonios.

Quienes defienden esta cosa llamada armonización, que significa subirle los impuestos a los madrileños, de lo que llevan hablando dos años es del impuesto de Sucesiones y de otros como Transmisiones Patrimoniales o IRPF. Es decir, de los impuestos que afectan a todo el mundo.

Por hablar de números, ¿qué implicarían esos hipotéticos cambios legales?

Ahora, un madrileño que hereda 160.000 euros, un piso en un barrio normal de Madrid, paga por esa herencia 22 euros de impuesto en la Comunidad. Si Pedro Sánchez nos quita esas bonificaciones pagará 2.200 euros, 100 veces más. Además, para las rentas más bajas tenemos el tipo más bajo de toda España: pagan un 9% en la parte autonómica del IRPF y en Cataluña un 12%.

Madrid ha defendido esta semana que impuestos altos no significa, automáticamente, una subida de la recaudación.

En 2019, Madrid bonificó un 15% el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos. Uno puede pensar que bajaría la recaudación... pues no, subió, Y bastante. De las 67.879 autoliquidaciones de este impuesto en 2017 se pasó a 80.294 en 2019.

Hay cierta confusión sobre cómo se va a ejecutar este preacuerdo. ¿Tiene alguna idea de por dónde va a ir?

No sé cómo lo pretenden hacer. Deben tener cuidado. Esto es un asunto que va frontalmente contra la autonomía de la Comunidad de Madrid, contra la capacidad de decisión en cuanto a los impuestos que tenemos cedidos.

Se ha llegado a hablar de cambios en 2021, ¿es posible?

No lo parece. Si se les ocurriera hacerlo por decreto ley, a todas las causas de inconstitucionalidad añadirían la de hacerlo por esta vía. El Tribunal Constitucional tiene ya una opinión muy asentada sobre que un decreto ley nunca puede modificar sustancialmente la posición del contribuyente.

"Si el PSOE sigue adelante lo recurriremos en todos los tribunales, incluido el Constitucional"

¿Puede Madrid evitar la modificación o solo reaccionar ante hechos consumados?

Madrid está haciendo que se hable de esto, que los madrileños sean conscientes y se enteren. Si el PSOE se empeña en desoír a los ciudadanos y se empeña en seguir adelante, por supuesto que se encontrará con Madrid en los tribunales. Evidentemente, lo recurriremos a todos los tribunales en los que corresponda, incluido el Tribunal Constitucional.

¿Ha recibido llamadas de consejeros de otras comunidades por este tema?

He recibido llamadas y mensajes de consejeros que no es que nos den su apoyo, es que nos dicen ‘estoy preocupado porque esto también nos afecta a nosotros’. Incluso afecta a comunidades socialistas.

¿Estaría dispuesto a negociar una armonización fiscal?

Llevamos años diciendo que se debe modificar el sistema de financiación autonómica. El actual lo hizo Zapatero y Madrid está penalizada.

Nosotros creemos que tiene que ser más claro, más fácil y con menos trampas. Para eso sí estamos dispuestos a sentarnos. Ahora, sentarnos para que unas cuantas CC AA, o unos cuantos dirigentes de otros partidos, se pongan de acuerdo sobre la política que tiene que hacer el PP y Cs en la Comunidad de Madrid, para eso no.

Dentro de todo este debate, ¿en qué posición quedan los conciertos de País Vasco y Navarra? De ellos ERC no ha hablado nada.

Ambas tienen un régimen distinto y privilegiado. Eso afecta, sobre todo, al impuesto de Sociedades. Ambas deciden cuánto impuesto pagan las empresas, cuánto se quedan y, de hecho, lo tienen bonificado. Y eso sí que induce a empresas a, en vez de estar en una provincia, estar en otra.

Yo no digo nada sobre eso, está recogido en la Constitución. Lo que digo es que no se puede clamar contra supuestos privilegios legales de Madrid, que no existen, y no decir ni una palabra de los privilegios que sí que existen.

Pedro Sánchez dijo que había presidentes del PP que pedían la armonización fiscal. ¿Qué hay de cierto en esto?

Que no busquen socialistas en el PP, los socialistas están el PSOE. Ningún presidente del PP, ningún consejero de Hacienda del PP, está en esa idea. De hecho, todas las comunidades del PP tienen bonificados o reducidos sus impuestos.

"He recibido llamadas de consejeros de otras comunidades que me dicen que están preocupados"

Respecto a las próximas cuentas autonómicas... ¿cómo van?

Estamos avanzando en el borrador sobre el que queremos abrir una negociación con Vox. Este año las cifras básicas para hacer un presupuesto las hemos conocido tres meses más tarde de lo habitual. Algo tan importante como la subida de los empleados público lo hemos sabido hace tres semanas. Eso ha tenido como consecuencia que se retrase en Madrid, y en otras muchas comunidades, la presentación de los presupuestos.

¿Conoceremos el proyecto antes de las navidades?

Imposible no es, pero en este momento no estoy en condiciones de decir fechas concretas ni de poner límites.

Lo haremos lo antes que podamos. Yo desde luego voy a trabajar por lograr un acuerdo que sea bueno para los madrileños y también para el cumplimiento de los puntos de investidura en los que nos pusimos de acuerdo con Cs.

¿Habrá una gran inversión en gasto social por la pandemia?

Evidentemente. En este momento ya representa más del 80% del gasto de la Comunidad. Hay una buena parte de las necesidades creadas por el Covid-19 que van a continuar unos meses. Con la pandemia ocurre que es muy difícil saber con exactitud qué necesidades vamos a tener.

Este año ya va a suponer un importante esfuerzo presupuestario...

El gasto sanitario va a crecer 1.500 millones: acabaremos el año gastando más de 10.000 millones en Sanidad. La Administración y el Gobierno regional yo creo que han podido, y van a seguir pudiendo, atender con suficiencia todas las necesidades derivadas de la pandemia.