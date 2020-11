PP pide más fondos para el Plan de Viviendas Cueva de Diputación porque "no compensa la nula inversión" de 2019

En un comunicado, Martos ha valorado que el gobierno del socialista José Entrena haya aprobado recientemente una partida de un millón de euros para viviendas cueva, pero considera que esta cantidad es "insuficiente" y "no compensa en absoluto" la "parálisis" que durante todo un año ha "sufrido" el Plan de Viviendas Cueva, "al no destinar el presidente de la Diputación ni un solo euro y, por tanto, no ejecutar lo previsto en el presupuesto de 2019 para este ámbito".

"Una vez más, la parálisis e inacción del PSOE en la Diputación de Granada castigan el desarrollo de la provincia, en esta ocasión, los proyectos de viviendas cueva que están suponiendo un pilar económico y de desarrollo en comarcas deprimidas y azotadas por la despoblación y el desempleo, como las de Guadix, Baza y Huéscar", ha señalado Martos.

El dirigente popular ha recordado que la "nueva situación generada por la crisis sanitaria y económica" está reactivando el turismo rural en las zonas de interior de la provincia, que encuentran en casas rurales y viviendas cueva "un foco de generación de riqueza y empleo". Por ello, el grupo popular ha propuesto a Entrena que apruebe un nuevo Plan de Viviendas Cueva con cargo a los 90 millones de euros de remanente y ahorro positivo con los que cuenta la Diputación de Granada para invertir "a libre disposición y criterio del presidente".

"Hacemos esta petición, porque tenemos muy claro que las inversiones aprobadas para viviendas cueva son muy insuficientes", ha aludido el diputado provincial del PP. En este punto, ha afirmado que el grupo popular "no puede estar satisfecho con que municipios como Marchal o Huéscar reciban apenas 30.000 y 50.000 euros de la Diputación de Granada cuando las necesidades en materia de viviendas cueva requieren cuantías más elevadas".

"Pedimos a Entrena que se implique de forma seria con las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, que reclaman el apoyo de la Diputación de Granada, en un momento muy duro para su desarrollo económico, turístico y empresarial", ha apostillado Eduardo Martos.