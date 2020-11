Eurovisión Junior permite votar a España desde España y Soleá lo tiene claro: "¡Por favor, votadme muchísimo!"

El Festival de Eurovisión Junior tiene algunas diferencias con la edición senior, entre ellas, que se permite que los espectadores de los países participantes voten por su propia representante. Eso significa que desde España se puede votar por Soleá, la pequeña de 9 años que nos representará este domingo con el tema Palante.

La joven ha animado a todos los españoles a votar por la candidatura de nuestro país. "¡Por favor, votadme muchísimo! Lo vais a pasar súper bien, ¡Palante!", ha dicho emocionada durante la presentación previa al festival, que se celebra este domingo y se podrá ver en La 1 a partir de las 17 horas.

Las votaciones se abren este mismo viernes, hoy, a partir de las 20.00 h y se cerrán poco antes de empezar Eurovisión Junior. Una vez que todos los cantantes hayan actuado, se abrirán de nuevo otros 15 minutos.

El ganador se decidirá en un 50% con ese voto popular, que se puede ejercer desde la web del festival (pincha en el enlace) y en otro 50% con la decisión de un jurado profesional.

Para Soleá no es un problema no quedar la primera. "Aunque no ganemos yo pienso que soy la ganadora de mi país". Se lleva, dice, un gran recuerdo. "Han sido muchas cosas a la vez que a una niña de nueve años le van a durar toda la vida. Cuando sea mayor me acordaré de que pequeñita representé a mi país en Eurovisión Junior".

Ella ha atesorado una importante enseñanza: "Lo que he aprendido que lo importante no es lo que pase, si no con quién estés y yo estoy con mi familia, que me está apoyando", decía con desparpajo.