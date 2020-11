El Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechaza la futura LOMLOE y muestra apoyo a la enseñanza concertada

En concreto, los dos puntos de la moción urgente de Ciudadanos han sido probados por 16 votos a favor - Cs, PP y edil no adscrito- y 15 en contra -PSOE y Adelante Málaga-, al igual que también ha sido aprobado el tercer punto que reprueba las declaraciones realizadas en redes sociales atacando a la educación concertada y la escalada de odio que desencadenan "y que no ayudan en la situación social actual, cuando se debe apostar por un pacto nacional por la educación que no dependa del signo político de los sucesivos gobiernos".

Junto con esta moción ha sido debatida otra del PP sobre el mismo tema. Así, el Pleno ha aprobado, entre otros, instar al Gobierno a no excluir el castellano como lengua oficial del Estado en la Ley de Educación.

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha criticado la 'Ley Celaá', que, a juicio del partido naranja, es "un texto que ataca a la enseñanza concertada y especial; elimina la meritocracia, y acaba con el castellano como lengua vehicular para garantizar el apoyo de las fuerzas separatistas a los Presupuestos Generales del Estado".

Por su parte, el concejal de Educación, Luis Verde, en primer lugar, ha dicho que las palabras del senador socialista Miguel Ángel Heredia sobre educación "son totalmente censurables". Además, ha advertido de que al PSOE "la educación no les importa con la 'Ley Celaá'" ya que, ha señalado, "lo que hacen es seguir desmembrando nuestro Estado de bienestar, es seguir dando concesiones a aquellos que siempre se han reído de los constitucionalistas". "Ustedes no creen en la educación", ha apostillado.

El concejal del PSOE Rubén Viruel ha criticado que se quiera "polarizar" y ha rechazado las críticas a la LOMLOE. Frente a ello, la portavoz municipal de Cs ha dicho que "quieren que aceptemos barco como animal de compañía, y no, la ley arrincona descaradamente al castellano". "Nos encontramos uno de los pagos mas vergonzantes que se ha producido a este país al nacionalismo", ha apostillado.

La viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, ha criticado que la moción podría "denominarse del bulo; se han subido al carro de la extrema derecha". Así, ha pedido "responsabilidad" y ha defendido que si algo va a intentar la citada norma es "revertir los recortes que ha sufrido la educación pública". Por último, el concejal no adscrito Juan Cassá ha advertido de que "este gobierno radical lo que quiere es acabar con la educación concertada y especial y sin tener en cuenta el gran trabajo que se hace en esos centros".

ZONA AZUL

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la moción urgente del PSOE, por 16 votos en contra -PP, Cs y edil no adscrito-, de instar al equipo de gobierno y Smassa a que eliminen la zona azul (Sare) de las calles del barrio de Huelin de manera inmediata y a supeditar mediante consulta ciudadana cualquier nueva creación de zona azul en las calles de la ciudad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido en que será una prueba de seis meses: "Es una fórmula respetuosa, nada totalitaria. De esa forma se prueba de verdad y si no funciona se retira, pero se tendrá que probar si es eficaz y no solo en teoría".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha acusado al alcalde de "mentir": "No solo no iba a parar lo que es un clamor ciudadano en la barriada de Huelin; para echarle más hierro al asunto sigue con su intención, faltando a su palabra, de poner Sare en la zona de Cruz de Humilladero".

También ha criticado el "afán recaudatorio". "Cuando un alcalde no escucha a los vecinos es un mal alcalde", ha advertido, al tiempo que ha añadido que, a su juicio, el regidor "no es capaz de gestionar la ciudad".

El alcalde, en segundo turno, ha respondido al portavoz municipal del PSOE, al que ha acusado de ser "demagogo" y de "mentir". Así, ha insistido en qué "mejor consulta ciudadana que la puesta a prueba". "Es una fórmula respetuosa, ofrecemos, no imponemos", ha defendido.

Es más, ha explicado que se está estudiando que durante esta prueba los residentes no paguen "ni siquiera ese euro semanal", rechazando el afán recaudatorio y recordando que se tienen las tarifas más baratas.

El concejal de Movilidad, José del Río, ha insistido en que se pone en marcha en Huelin y Cruz de Humilladero el Sare en forma de prueba y por seis meses. Por último, ha destacado que la medida no es "ideológica, es con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos y comerciantes".

Eduardo Zorrilla, portavoz municipal de Adelante, ha criticado al equipo de gobierno que "no consultan por una sencilla razón y es porque tienen un objetivo y un plan para llegar a ese objetivo, y hoy por hoy, el objetivo es recaudar". A juicio de Zorrilla, "no han querido consultar porque saben el rechazo que tiene".

La portavoz municipal de Cs ha incidido en que sean los técnicos los que valoran si es útil o no la medida pero ha rechazado el afán recaudatorio de la misma, insistiendo en que "es reversible. Se analiza pasados los seis meses y si es un fracaso hay que obrar en consecuencia".

Por último, el concejal no adscrito también ha sido crítico con el portavoz socialista, que le ha dicho que trae "testimonios concretos, eso no quiere decir que hable todo el barrio", asegurando que "hay muchos ejemplos de zonas azules que han funcionado muy bien". Por último, ha acusado a Pérez de que con las críticas al alcalde, que "se alejan totalmente del debate de lo que estamos hablando, una vez más viene a montar un teatrillo".

APOYO PLANTILLA AYUDA A DOMICILIO

Por otro lado, ha sido aprobado por unanimidad, aunque tras ser enmendada, la moción urgente de Adelante Málaga mostrando el apoyo a las plantillas de trabajadoras de ayuda a domicilio y sus reivindicaciones laborales.

La viceportavoz de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macias, ha criticado que estos trabajadores, mayormente mujeres, "están sufriendo una precariedad laboral abismal". "Esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia la importancia de los cuidados, pero tenemos que cuidar a la gente que cuida".

El concejal de Servicios Sociales, Francisco Pomares, ha apoyado las reivindicaciones y también ha criticado "el mayor recorte" a la dependencia con el actual Ejecutivo cnetral. Por último, ha valorado el trabajo de la plantilla de ayuda a domicilio durante la pandemia.

La concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha recordado que "este colectivo no son trabajadores municipales, pero es un servicio municipal y no podemos escudarnos en la externalización para consentir estas condiciones de semiesclavitud".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, durante el pleno también se ha aprobado una moción institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. De igual modo, ha salido adelante una moción 'popular' sobre el apoyo al sector de las autoescuelas y otra del grupo socialista sobre el apoyo, mantenimiento y reactivación del sector del taxi.

También ha sido aprobado, con enmiendas, una moción de Adelante sobre un pacto local contra la siniestralidad laboral; y otra de Cs sobre los Baños del Carmen; entre otras. Por último, ha tomado la palabra Pedro Moreno Brenes, que se ha despedido como secretario general de pleno tras el nuevo nombramiento.