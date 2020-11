PSOE C-LM carga contra "la mentira fiscal" y pide igualdad de los españoles: "Pagar lo mismo por los mismos servicios"

"Nosotros lo que queremos es la igualdad porque estamos cansados de privilegios de impuestos y no puede ser que comunidades autónomas, me da igual que hablemos del País Vasco o de Madrid, se aprovechen de ventajas históricas frente a comunidades pobres", ha afirmado.

En rueda de prensa, ha asegurado que "se trata de un debate de igualdad". "No es un debate ni mucho menos de partido, y el que no quiera reconocer esto en Castilla-La Mancha o está mintiendo o es un ignorante", ha destacado la diputada socialista. "No hay que pagar ni más ni menos, hay que pagar en España lo mismo para tener los mismos servicios", ha defendido.