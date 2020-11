Fiscalía solicita prisión y retirada de la patria potestad a una madre acusada de maltratar a su hija

El Ministerio Fiscal sostiene que, el día 15 de diciembre de 2018, la acusada, tras una discusión en el domicilio familiar con su hija menor de edad, porque no le dejaba su móvil, le dijo: "No me sirves para nada, eres una parásita y ni para eso sirves", "No te quiero, quiero más a tu hermano que a ti", y le dio una bofetada en la cara.

También le preguntó si la ropa que llevaba se la había comprado ella y, al responder la menor que sí, la acusada cogió unas tijeras y le cortó todas las prendas, según han explicado desde Fiscalía a través de nota de prensa. "La acusada viene repitiendo este tipo de conductas con su hija desde hace unos seis años, todas ellas en el domicilio familiar, consistiendo las mismas en agresiones físicas, así como en insultos y vejaciones", han indicado.

Así, han detallado que le decía casi a diario expresiones vegatorias y en alguna ocasión llegó a amenazarla con un cuchillo, diciéndole: "Vete o atente a las consecuencias, tú misma". Debido a esta situación, la menor se fue del domicilio el 16 de diciembre de 2018.

Por auto de fecha 18 de diciembre de 2018, dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés, se acordaron las siguientes medidas cautelares: la prohibición de que la acusada se aproximara a la persona, domicilio y centro de estudios de la menor a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, medidas que deberían estar vigentes en tanto en cuanto recaiga resolución judicial firme que ponga fin a este procedimiento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del art.153.2 y 3 del Código Penal y de un delito de maltrato habitual del artículo 173.2.

Por todo ello, ha solicitado que se condene a la acusada, por el primer delito, a 11 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y prohibición de aproximarse a la persona, domicilio y centro de estudios de su hija a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas durante 2 años.

Por el segundo delito, ha solicitado 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 3 años, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 3 años y prohibición de aproximarse a la persona, domicilio y centro de estudios de su hija a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas durante 3 años.

Además, se incluye el abono de las costas y en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a su hija con 4.000 euros por los daños morales causados, más los intereses legales correspondientes.

La vista oral está señalada para este viernes, 27 de noviembre de 2020, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a las 9.30 horas.