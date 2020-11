Molina (PP) espera que "el movimiento" de IU de no apoyar la moción de Baena con edil "tránsfuga" sea "verdad"

En una rueda de prensa telemática, el popular ha declarado que "lo decían en unos términos de agarrarse a un concepto, como es la declaración del concejal tránsfuga como no adscrito por el Pleno y que eso sea una excusa para algo en lo que hay bastantes líos legales".

Sin embargo, ha subrayado que "el caso de Baena es de transfuguismo de libro", ante el hecho de "quitarle el gobierno a un partido apoyándose en un concejal que su propio partido lo ha expulsado porque ha firmado esa moción de censura", ha advertido el popular.

Además, Molina ha comentado que están "en contacto en todo momento" con la alcaldesa ante la convocatoria del Pleno a las 8,30 horas para "informar de la situación de expulsión del grupo Iporba del concejal tránsfuga y que el Pleno tome conocimiento", mientras que la moción de censura se debatiría en el Pleno de las 12,00 horas.

Entretanto, ha recordado que "hace muy pocas fechas tanto el PSOE, como IU, han sido firmantes de la renovación que se ha hecho del Pacto Antitransfuguismo y que la misma IU ha pedido su aplicación, como en el Parlamento con los problemas internos del grupo Adelante Andalucía, que han desembocado en la expulsión del grupo de una serie de diputados que han pasado a ser no adscritos".

"Ese pacto lo pedía IU y es lo que pedimos también desde el PP que se cumpla", ha remarcado Molina, para apostillar que "no valen trucos, ni teatros, ni argucias para al final sacar adelante una moción de censura que es un caso de transfuguismo de libro".

"NADIE LO ENTIENDE"

Por otro lado, ha criticado de nuevo que se presente "en este momento, en el que se vive una pandemia, crisis sanitaria, crisis social y económica", cuando, a su juicio, "es el momento de arrimar el hombro para intentar sacar esta situación adelante".

Así, ha cuestionado si "los señores del PSOE de Baena no están preocupados de los contagios que ha habido en Baena, de las personas que están en un hospital por esta situación, de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas y de tantas personas que van a perder su empleo". "¿Eso no es suficiente para ver que no era el momento de presentar la moción de censura?", ha preguntado el popular.

En este sentido, ha aseverado que "nadie lo entiende", a la vez que ha manifestado que "lo podían haber intentado en otro momento", dado que, en su opinión, "no era el momento de dar este espectáculo al final en un juego de sillones, sino de pedir unidad a todos los grupos políticos".

Y ha reprochado que "lo hagan apoyándose en un tránsfuga de libro", por lo que considera que "no es lo que debería mostrar un partido serio y responsable en este momento a los ciudadanos".