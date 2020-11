Bonig: "És lamentable que Puig i Oltra s'enredren en una guerra campal mentre fora hi ha una pandèmia"

Bonig, en una entrevista a la cadena SER arreplegada per Europa Press, ha comentat que assisteixen "atònits al que està passant" i preguntada per si el PP es "frega les mans" per aquestes divergències ha comentat: "En condicions normals, doncs bé, però bromes a banda, ací fora hi ha una pandèmia i hi ha gent que està perdent la vida i hisenda" i és "lamentable" veure un president i una vicepresidenta en "una guerra campal".

Sobre aquest tema, ha recriminat a Puig ser "incapaç de conjuminar voluntats" i de "tallar en sec" perquè, ha exposat, "qui dirigeix l'acció del Govern és el president de la Generalitat".

"Ser president, que és un honor, té moltes conseqüències positives però també alguns càrrecs, com reconéixer errors, agafar a la seua vicepresidenta, asseure's i no alçar-se fins que no solucionen aquestes qüestions", ha assenyalat.