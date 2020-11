Mossos y Policías Locales reforzarán los controles para que se cumplan las medidas anti Covid en la restauración

Mossos d'Esquadra y Policías Locales llevarán a cabo dispositivos especiales de i control para que se cumplan las medidas anti Covid, especialmente en el ámbito de la restauración. También hay controles de los ayuntamientos y de la Direcció General de Comerç. El Procicat ha aprobado este miércoles la actualización del plan sectorial de restauración, adaptándolo a las medidas previstas en el plan de desescalada.

Se ha informado a todos los ayuntamientos para que también hagan esta tarea de fiscalización. El plan recoge ahora las nuevas condiciones, como un máximo de cuatro personas en las mesas (excepto las personas de una única burbuja de convivencia), que las personas han de estar a un metro de distancia y que tiene que haber dos metros entre comensales de diferentes mesas.

Las mesas de menos de un metro cuadrado o estarán permitidas

para cuatro personas no convivientes

Las mesas de menos de un metro cuadrado, por tanto, no estarán permitidas para cuatro personas no convivientes. Además, el consumo siempre se ha de realizar en mesa, no en la barra ni de pie. Las terrazas han de tener dos lados libres sin cierre, especialmente si hay un techo. Si no, se considerarán espacios interiores y se aplicará el límite de aforo del 30% en fase 1. En estos espacios hay que mantener una buena ventilación.

Un mosso pidiendo a diversos clientes de un restaurante de la plaza de la Font de Tarragona que se pongan la mascarilla mientras no consumen este miércoles 25 de noviembre de 2020. ROGER SEGURA / ACN

En la actualización de el Plan Sectorial de Restauració (vigente desde julio) publicada este miércoles por el Procicat recuerda que "los clientes han de llevar bien puesta la mascarilla mientras no se consuman alimentos y bebidas" y remarca que "es especialmente importante sobre todo en el momento de proximidad de los camareros u otros profesionales".

El plan especifica que "el establecimiento ha de controlar que el cliente no haga un uso arbitrario de las mesas y sillas para que este equipamiento pueda ser desinfectado entre un cliente y otro y, por lo tanto, los clientes no pueden sentarse hasta que lo determine el responsable del local".

Los clientes han de llevar bien puesta la mascarilla mientras no se consuman alimentos y bebidas en la mesa