Cataluña recupera las terrazas aunque reabren el 70% de bares y restaurantes

Este lunes está siendo más alegre de lo habitual. Muchos catalanes recuperan un hábito truncado durante 40 días por las restricciones de la segunda ola de Covid en Cataluña. Los empleados de la restauración regresaban esta mañana a su lugar tras la barra y los clientes al suyo en veladores y mesas con un protocolo de distancia y seguridad que garantice las medidas sanitarias.

A la primera jornada del plan de desescalada marcado por el Govern se han apuntado el 70% de los bares y restaurantes de Barcelona, según el Gremi de Restauració.El 30% restante no ha subido la persiana, bien porque no les sale a cuenta con las actuales limitaciones (al no tener veladores o estar especializados en cenas) o porque ya no tienen previsto hacerlo, víctimas de la crisis económica.

El aforo se limita al 30% en el interior y es del 100% en las terrazas con un máximo de cuatro personas por mesa y dos metros de distancia entre las mismas. El horario, finalmente, es ininterrumpido entre las seis de la mañana y las 21.30 horas, media hora antes del toque de queda de 22 horas a seis de la madrugada, que ha llegado para quedarse por lo menos hasta finales de enero.

Este punto inquieta a los restauradores, que piden que se pueda retrasar la hora de arranque del toque de queda nocturno en el inicio de la segunda fase de reapertura, el 8 de diciembre, para poder servir cenas. Roger Pallarols, director del gremio, pide a la Generalitat que «estudie alargar el horario hasta la medianoche, a tiempo para el puente de la Puríssima y para el inicio de la campaña de Navidad».

Entre los que abren este lunes, muchos no esperan obtener beneficios y se conforman con «minimizar las pérdidas» tras semanas de inactividad y con una situación financiera «muy delicada», especialmente en Ciutat Vella.

Una terraza abierta este lunes 23 de noviembre en el barrio de Gràcia de Barcelona. HUGO FERNÁNDEZ

El pub Flaherty’s, cercano a La Rambla, se ha salvado del cierre «porque no solo somos un local turístico», asegura su dueña, Clodagh Enright: «Volvemos con ilusión ya que cerrar es ingresar 0 y eso es inviable». Por primera vez en sus 20 años de historia ofrecerán menú de mediodía para atraer público.

A su vez, la patronal del ocio nocturno Fecasarm valora positivamente la reapertura, que desde este lunes incluye las salas de conciertos (llevan ocho meses cerradas) aunque, de momento, no las discotecas. El sector reclama poder retrasar el cierre nocturno a la una de la madrugada los fines de semana, comenzando por el Puente de la Constitución, y a las dos de la madrugada en la noche de Cap d’Any.

A este SOS de la noche se añaden los centros comerciales, que se quejan de tener que seguir cerrados hasta la segunda fase de desescalada, perjudicando la campaña navideña. Unos 50 empleados y empresarios del retail se han concentrado esta tarde en La Maquinista para exigir a la Generalitat la reapertura: «Estamos en la UCI».

Terrazas abiertas lateralmente o recorte de aforo, avisa Interior

Así las cosas, muchas terrazas del centro de Barcelona estaban esta mañana llenas y con una clientela ávida de volver a sentarse aprovechando además una jornada soleada. Pero desde el Govern advierten a los restauradores que piensen en cerrar los veladores ante la llegada de las temperaturas invernales. El conseller de Interior, Miquel Sàmper, avisa de que las terrazas han de estar abiertas lateralmente para asegurar la ventilación e indica que, los hosteleros que no lo respeten, verán su aforo reducido al 30%.

Acceso a una conocida cadena de gimnasios de Barcelona este lunes 23 de noviembre. HUGO FERNÁNDEZ

También están esperanzados otros dos sectores a los que el Procicat deja reabrir desde este lunes, el del deporte (gimnasios y recintos deportivos al aire libre) y el de la cultura (cines, teatros, bibliotecas y museos). Estos últimos recuperan la actividad al 50% del aforo. Diversas voces representativas reclaman que el Procicat permita al público cambiar de ciudad en fin de semana con la entrada de justificante (el cierre perimetral pasa a comarcal en la segunda fase de reapertura).

El 50% de capacidad es además la permitida en los equipamientos dedicados a la actividad física a aire libre. El aforo se reduce al 30% en los cerrados, que no podrán abrir los vestuarios a excepción de las piscinas y que permiten el acceso con cita previa. Algunas de las cadenas de gimnasios más destacados de Barcelona casi se llenaban esta mañana (hay ganas de volver entre los socios) y además registran u ofertan nuevas altas.

Apertura escalonada de los cines

Los cines de Barcelona irán reabriendo a lo largo de esta misma semana y los primeros en hacerlo este lunes son los Renoir Floridablanca y los Verdi. El Gremi d’Exhibidors de Cinema de Catalunya cree que no haber dejado a la cultura fuera del confinamiento perimetral de fin de semana será un perjuicio «grave» para

las salas.