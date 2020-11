La Fiscalía solicita la condena de una hostelera de Langreo acusada de deber a la Seguridad Social más de 190.000

El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, nacida en 1966 es titular de una parrilla en Langreo. Desde el año 2013 dejó conscientemente de abonar las cuotas a la Seguridad Social, con la que ha generado una deuda durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por importe de 128.566,65 euros en concepto de principal, más intereses y recargos, que determinan una deuda total de 190.726,95 euros.

La acusada desde esa fecha, además, dificultaba la labor de Inspección de la Seguridad Social, no presentando de forma sistemática los documentos de cotización de los trabajadores de la sociedad que constaban de alta, no comunicando las altas y bajas de los trabajadores, ni las bases de cotización de los trabajadores, así como tampoco aportaba la documentación necesaria para el reconocimiento de las prestaciones de sus trabajadores, ni comparecía nunca a las citaciones de la Seguridad Social, no estando dada de alta para transmitir por el Sistema RED.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Seguridad Social y solicita que se condene a la acusada a tres años de prisión y multa de 381.454 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de diez meses de prisión en caso impago.

Además, interesa se le imponga la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años y costas.

El Ministerio Fiscal solicita además que la acusada, con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa, indemnice a la Tesorería General de la Seguridad Social con 190.726,95 euros, más los intereses legales correspondientes.