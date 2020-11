"Nuestro black te regala el IVA": la polémica publicidad de una tienda de muebles que exigen que sea retirada

Además de con buenos precios, las distintas marcas están intentando llamar la atención de los consumidores con llamativas campañas publicitarias, algunas de las cuáles están siendo muy cuestionadas. Es el caso de la protagonizada por Hipermueble, una tienda de muebles y decoración situada en las Islas Baleares que ha decidido hacer un juego de palabras con Black Friday (viernes negro en español) y ha utilizado la imagen de un hombre negro con los pulgares en alto acompañando la frase: "Nuestro Black te regala el IVA".

Esta campaña ha sido objeto de críticas por parte de Més per Mallorca y, en concreto, por su portavoz en el Consell, Guillem Balboa, que a través de las redes sociales se ha dirigido a la compañía para criticar su "ceguera" al no ver a los "negros, árabes, asiáticos, gitanos etc, como potenciales clientes, seres capaces de tomar decisiones económicas y comerciales".

Balboa considera que esta publicación intenta "ridiculizar e instrumentalizar la imagen de los negros", por lo que ha decido excluir la marca de su lista de posibles comercios y anima al resto de ciudadanos a que no compren en ella. Balboa se convirtió en 2017 en el primer alcalde de origen africano en Baleares. En concreto, del municipio de Alaró.

Las quejas han llegado hasta el Gobierno balear, que a través de la Dirección General de Consumo ha ordenado a Hipermueble retirar su campaña al considerar que puede ser ilícita y discriminatoria de acuerdo con la Ley General de Publicidad. Al mismo tiempo, se ha abierto un expediente sancionador a la compañía, que ha difundido la campaña tanto en redes sociales como en sus establecimientos con carteles.

El director general de Consumo, Félix Alonso, ha compartido a través de su perfil de Twitter la solicitud del expediente sancionador al entender que el mensaje puede ser discriminatorio. Según han señalado las mismas fuentes, si la empresa no retira la publicidad, se pedirá al Ministerio de Consumo que, siguiendo una directiva europea aprobada recientemente en esta materia, obligue a retirar el reclamo.

He solicitado abrir expediente sancionador a Hipermueble por publicidad que puede resultar discriminatoria. También pedimos a @consumogob se acoja a la recién aprobada Directiva europea y ejerza su capacidad de cesación y obligue a la retirada del anuncio del 'Black friday 2020' pic.twitter.com/MH5p8MdQCp — Fèlix Alonso Cantorné 🔻 (@felixaltafulla) November 26, 2020

La directiva permite pedir la cesación de conductas empresariales contrarias a los intereses colectivos de los consumidores, incluso aunque ya hayan finalizado esas conductas antes de que se presente una demanda colectiva, "por ser conveniente prohibir la práctica abusiva o desleal, para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro".