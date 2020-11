Miguel Ríos, en 'El intermedio': "Estoy descubriendo que soy un yonki del aplauso"

Thais Villas se llevó 'de terracitas' este martes a Miguel Ríos para charlar con el cantante el lanzamiento de sus últimos temas, La estirpe de Caín y El blues de la tercera edad, repasar la actualidad del país y de la pandemia por coronavirus.

"¿Cuándo estabas componiendo El blues de la tercera edad estabas pensando en ti o en Wyoming?", le preguntó la colaboradora de El intermedio. Tras una gran carcajada, el cantante contestó que "Wyoming podría haber sido el prototipo, pero la letra no le retrata".

Villas señaló que, en el otro tema, La estirpe de Caín, "has intentado desgranar todo lo que nos ha traído la pandemia: Desigualdades, crispación y lo inútil e imperfecto que ha acabado siendo el sistema".

Ríos admitió que "al sistema se le están saltando las costuras y lo sabíamos antes de que pasara todo esto, es insostenible. Si queremos volver a la antigua normalidad, nos meteremos una hostia acojonante".

"Era una mierda que estaba en un deterioro galopante. Hace mucho tiempo nos dijeron que no podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades, pero lo que han querido hacer es que vivamos por debajo de nuestras necesidades, y es una putada", añadió el cantante.

Aunque anunció su retirada en 2010, Ríos afirmó que "ahora, como tengo mucho tiempo para pensar, estoy descubriendo si soy un embustero porque dije que me retiraba y no lo he hecho o si soy un yonki del aplauso".