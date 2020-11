L'Ajuntament demanarà anul·lar el projecte del nou Mestalla si el València CF no reprèn les obres

Aquest diari publica aquest dimarts que la responsable municipal descarta prorrogar l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) corresponent i adverteix que una vegada caducada, el club podria ser expedientat si no engega les obres en un termini d'entre sis mesos i un any.

Gómez ha indicat que si el València CF no realitza cap moviment per a reprendre el projecte, el govern municipal de la ciutat -Compromís i PSPV- es plantejarà sol·licitar a la Generalitat la caducitat d'aquesta ATE al maig del 2021, data en la qual hauria d'estar finalitzat el nou camp de futbol.

La vicealcaldessa ha assenyalat que si el club de futbol "no demostra una voluntat clara de voler reiniciar les obres, com seria mostrar projectes o iniciar tràmits per a obtindre llicències, l'Ajuntament no tindrà més remei que plantejar-se aquesta mesura".

Sandra Gómez ha ressaltat la voluntat del consistori de col·laborar amb l'entitat esportiva i ha dit que si es produeix un avanç decidit per a finalitzar l'estadi, serà flexible amb els terminis, però sempre tenint en compte que "el compliment de l'ATE no es pot eternitzar".

En aquestes declaracions, la titular de Desenvolupament i Renovació Urbana ha apuntat, sobre la intenció del club de sol·licitar una pròrroga en els terminis que "no va a haver-hi pròrroga".

"MOURE FITXA"

Les paraules de Gómez han coincidit amb les expressades per l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, aquest dilluns en una entrevista en Les notícies del matí d'À Punt Mèdia en la qual va demanar al València CF que "moga fitxa" per a finalitzar el seu nou estadi de futbol i ha va considerar "imprescindible" que el club esportiu tinga eixe gest.

Ribó va assegurar que la "preocupació" del consistori "augmenta a mesura que passa el temps" i no es compleixen els compromisos que l'entitat esportiva va adquirir per a avançar en la conclusió de les obres i va destacar que en l'actualitat "la preocupació està passant a la indignació". Igualment, va advertir que si no hi ha avanç s'haurà de passar, "si fa falta, a altres nivells".