El PP de Las Palmas de Gran Canaria propone destinar 5 millones en ayudas para pymes y autónomos en 2021

La portavoz del PP en la capital grancanaria, Pepa Luzardo, apuntó que actualmente hay "más de 46.000 parados en Las Palmas de Gran Canaria". Luzardo así lo expuso en unas declaraciones donde estuvo acompañada por los concejales María Amador e Ignacio Guerra, además de representantes de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y Zona Triana.

El plan, dijo, será debatido en el pleno ordinario del próximo viernes, y recoge subvenciones directas de hasta 3.000 euros por comercio en función del número de puestos de trabajo que se mantengan, así como la exención fiscal relativa a la tasa por ocupación de la vía pública, tasa por licencia de apertura, ocupación de vía con andamios y vallas, autotaxis, hamacas y embarcaciones, según informó el PP en nota de prensa.

Para Luzardo se trata de "apoyar a quienes generan y sostienen el empleo, y ayudar a que nadie pase hambre mientras no pueda trabajar. No hay mejor política social que el empleo. Sin trabajo no hay autonomía ni libertad. Las cifras del paro y de ERTES hoy en la capital son dramáticas".

Agregó que entre parados y afectados por ERTE hay 80.000 personas en Las Palmas de Gran Canaria, para apuntalar que "cada negocio que cierra son más personas en las colas del hambre". Luzarto lamentó que ni pymes ni autónomos de la ciudad hayan recibido "ni una sola ayuda de su ayuntamiento, ni una", considerando que así "es imposible salir de esta situación, ya que el comercio local languidece y el turismo se encuentra en un cero sin precedentes".

Finalmente, indicó que éstos son sólo dos de los sectores "estratégicos que el Ayuntamiento debería apoyar sin dilación".