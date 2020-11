Investiguen si va haver-hi tracte humiliant de policies de Paterna a migrants que demanaven el DNI per als seus fills

Segons ha pogut saber Europa Press, la delegada del Govern, Gloria Calero, després de conéixer els fets, ha requerit un informe intern per a depurar possibles responsabilitats i ha obert una investigació. Ha recordat, a més, que les comissaries han de donar un tracte digne a les persones i ser espais segurs per a tots.

L'assumpte parteix d'una denúncia de Valencia Acoge en la qual assegurava que diversos funcionaris de la comissaria de la Policia Nacional de Paterna havien tractat de forma "humiliant i intimidatòria" a persones migrants que acudien a sol·licitar el DNI para els seus fills. Va advertir que se'ls dificultava els tràmits i, a més, els incoaven un procediment de sanció o expulsió per estada irregular.

En concret, en la seua denúncia, l'entitat es referia a la situació patida per dos dones de nacionalitat colombiana que, després de reunir tota la documentació requerida, van anar a demanar el DNI per als seus fills a la comissaria de Paterna.

Un dels incidents va tindre lloc el 3 de novembre, quan una dona migrant va anar a la comissaria amb la inscripció del seu fill en el registre on figurava el reconeixement per presumpció de la nacionalitat espanyola per al seu fill.

La dona va explicar que el pare del seu fill també era colombià i havia sol·licitat asil perquè era desplaçat per guerrilla. En eixe moment, un policia li va recriminar que s'aprofitara de la legislació: "La llei espanyola diu que no hauria de ser així que el teu fill siga espanyol, però tu t'aprofites d'una vegada més de la llei del teu país, doncs és el que hi ha, ara has de pagar una multa", li va comentar.

I l'agent va prosseguir -segons la denúncia-: "Has estat treballant, no has estat cotitzant, no has estat pagant una Seguretat Social, si t'has posat malalta has anat al metge, al final és el que hi ha, tu et vas aprofitant de les coses, no et jutge, però t'has estat aprofitant d'uns beneficis, doncs ho sent, ara et toca pagar 500 euros (...) Plora tot el que vullgues, digues que açò és racisme, és xenofòbia, allò que tu vullgues, però t'has estat aprofitant d'ací durant ics temps i és el que hi ha". La dona es va haver d'anar sense el DNI del seu nadó perquè el policia li va dir que ja era "molt tard" i va tornar l'endemà a per el document.

Una situació similar va viure una altra dona dies abans en la mateixa comissaria. Tampoc la van atendre la primera vegada i va haver d'anar l'endemà, 30 d'octubre, a tramitar el DNI del seu fill. Directament li la van portar per a incoar-li l'expedient per estada irregular no sense abans etzibar-li que "tu ets colombiana, el teu fill també i no pot tindre DNI espanyol", a pesar de mostrar-li al policia la inscripció del registre de presumpció de la nacionalitat espanyola, relata l'entitat.

Valencia Acoge va denunciar que aquestes actuacions "no solament suposen un tracte humiliant per a les víctimes i una conculcació dels seus drets, sinó que vulneren la intenció de les reiterades recomanacions del Defensor del Poble al Ministeri de l'Interior perquè les persones migrants en situació irregular puguen acudir a denunciar delictes a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat sense por al fet que se'ls incoe un expedient sancionador".