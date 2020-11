Los abogados, sobre el caso de Elena Cañizares: "No pueden echarte de tu casa por tener coronavirus"

Si usted se contagia de coronavirus, la cuarentena obligatoria de 15 días la debe pasar donde reside habitualmente. Así lo resaltan varios expertos consultados después del debate creado estos días sobre la historia viral de Elena Cañizares, una enfermera de Ciudad Real que cuando le comunicó su positivo a sus compañeras de piso le pidieron que se fuera a casa de sus padres pese a que tienen la edad de riesgo para seguir haciendo vida normal.

"Estás siendo egoísta. Tienes coche, con lo que puedes coger tus cosas e irte a casa de tus padres, para así no propagar nada", le espetaron a Cañizares en el grupo compartido de Whatsapp. Ella, ante la consternación causada por esas palabras, decidió compartirlas en su cuenta de Twitter, logrando una viralidad que se ve poco en esta red social. El hilo de tuits, ya borrado, superó en pocas horas los 50.000 retuits y diferentes marcas se lanzaron a ofrecerle sus servicios: desde empresas de comida a domicilio hasta una agencia inmobiliaria.

"No pueden echarte de tu casa por tener coronavirus", señala Carlos Castillo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid. En una conversación con 20Minutos, explica que primero habría que saber si el contrato de arrendamiento de Cañizares y sus compañeras es "uno" o si cada una alquiló su habitación por separado. En todo caso, lo que "está claro" es que ellas no podrían ser quien la echara y que, en caso de que el casero quisiera hacerlo, nunca podría hacerlo porque la afectada contraiga una enfermedad, sea coronavirus o cualquier otra.

Tal y como recuerda Castillo, para desahuciar a una persona de la casa donde vive de alquiler hay tres posibilidades: "Se puede echar a alguien por impago de las rentas, porque se cumpla la duración del contrato y no se renueve o porque haya algún incumplimiento de las condiciones del arrendamiento, como puede ser meter a una mascota si el contrato lo prohíbe".

Con todo, Castillo también asegura que no es que solo la ley esté de la parte de la enfermera viral, sino que también el Ministerio de Sanidad ha insistido durante toda la pandemia en que cuando hay un positivo Covid en casa se tiene que aislar en ese espacio. "El Ministerio", continúa el abogado consultado, "se ha cansado de repetir eso y también de publicar guías sobre cómo actuar", en el sentido de separar baños cuando se pueda o la cantidad de mascarillas que se deben utilizar.

Eso sí, no está tan claro que la ley esté de parte de Cañizares si se habla de la protección de datos. Al menos así lo explica Miguel Ortego, profesor de Derecho en la Unión Europea de Madrid.

Pese a que se muestra confiado de que "no llegará a ser sancionada por ninguna vía", sí señala que la afectada ha podido incurrir en algún delito, pues Cañizares compartió audios y capturas de pantalla de la conversación en la que las otras tres chicas le afeaban que no se fuera de casa. "Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no. Nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación" le llegó a espetar una de ellas en una de las conversaciones que subió a Twitter y que borró a las horas, un gesto "clave".

Según resume, Cañizares podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos por publicar conversaciones privadas y también haber incumplido la ley de protección de datos si las compañeras se querellaran y demostraran que se las podía identificar fácilmente.