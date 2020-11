Adelante pide que Ayuntamiento garantice un fondo social para que ninguna familia sufra cortes de agua o luz

La viceportavoz de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, Paqui Macías, ha reclamado la puesta en marcha de "un escudo social municipal para que nadie se quede atrás y podamos atender todas las necesidades de todas las familias que lo precisen en Málaga".

"Los servicios sociales, durante el estado de alarma, atendieron a 17.000 familias malagueñas que no tenían cubiertas sus necesidades básicas. En la actual situación, el número va en aumento y es preciso actuar con anticipación para que las familias no tengan que elegir entre llenar la nevera o pagar el recibo de la luz y del agua", ha señalado.

De igual modo, ha pedido que se "amplíe el fondo de Emasa para hacer frente a los recibos que no puedan pagar las familias en situación de vulnerabilidad", al tiempo que ha incidido en que el Consistorio "cubra también las necesidades relativas a la imposibilidad de pago de los recibos de la luz, a la vez que se amplíen las ayudas de emergencia".

Por ello, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, "que no se deje cegar por las luces navideñas y se centre en lo importante, que es atender las necesidades básicas de las familias malagueñas".

Por su parte, el portavoz de la confluencia, Eduardo Zorrilla, ha alertado de que Málaga "ya estaba a la cabeza de la pobreza, el paro y la precariedad antes de la crisis derivada del COVID-19 y, con los efectos de la pandemia, la situación es extremadamente grave, los niveles de pobreza se han disparado y la necesidad de atender, por ejemplo, a familias que hoy no podrían comer en nuestra ciudad ha aumentado".

Así, ha explicado que "hasta hace unos meses las familias cuyas economías no les permitían pagar los recibos de agua y luz no eran apercibidas de cortes gracias al escudo social que puso en marcha el Gobierno de España, pero ante la nueva situación muchas familias no pueden hacer frente a la acumulación de los recibos pasados, los presentes y los futuros".

"El Ayuntamiento no puede darles la espalda, en 2019 más de 25.000 familias fueron atendidas por el fondo social de Emasa, pero es previsible que la demanda en los próximos meses sea mayor, por ello pedimos al alcalde que se ponga al frente y atienda las necesidades de estas familias malagueñas", ha concluido.