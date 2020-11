Unas 30 personas, entre ellas cargos de la Xunta, participan en una ruta en repulsa de la violencia machista en Santiago

Una treintena de personas, entre ellas cargos de la Xunta y miembros del Parlamento gallego, han participado este domingo en la VIII caminata 'Camiño ao Respecto' entre el Monte do Gozo y la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, para manifestar su repulsa contra la violencia de género y no dar "ni un paso atrás" en la lucha contra esta lacra.