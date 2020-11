Quién es Christian Siriano, el diseñador que viste a todas las estrellas para las alfombras rojas

Ultimamente no paramos de ver el nombre de Christian Siriano en muchos de los trajes y vestidos de varias de las grandes estrellas. Sin embargo, todavía el nombre de este diseñador no es muy conocido.

La fama le llegó a Siriano gracias a ganar Project Runway, un reality show estadounidense donde los participantes compiten entre ellos para crear la mejor colección con muchas limitaciones, principalmente de dinero o de materiales.

El trabajo que hizo Siriano durante el concurso impactó tanto a los jueces como a los telespectadores del programa, llegando Victoria Beckham a elogiar la colección de la final del diseñador calificándola como un "soplo de aire fresco" y declarando que estaría "honrada de usar" cualquier pieza de su ropa. Ese mismo año Siriano sacó su línea de moda epónima debutando en la Semana de la Moda de Nueva York.

Diseño de Christian Siriano en la Semana de la Moda de Nueva York 2010. Donna Ward/GTRES

Gracias a sus diseños transgresores y extravagantes, al igual que su personalidad, comenzó a acaparar la atención tanto de los medios como de las grandes estrellas, que no se perdían ningún front row de sus colecciones.

Aunque una de las cosas por las que más destaca, es por su forma de entender el mundo y la moda a través de la inclusión, la diversidad y la igualdad desde la belleza.

El diseñador dejó impactado a todos los asistentes de su desfile de la semana de la moda de Nueva York del 2017 al mezclar modelos de tallas grandes con las modelos habituales, comenzando toda una revolución.

A partir de este momento, muchas estrellas de talla grande a las que otros diseñadores no querían vestir por sus dimensiones, acudieron a Siriano para lucir sus diseños en eventos, galas e importantes programas de televisión.

En el estreno de la nueva saga de Cazafantamas, Leslie Jones, una de las protagonistas, confesó por Twitter que ninguna firma quería vestirla para la ocasión debido a su talla. Ante eso, el diseñador se ofreció a confeccionarle un vestido en tiempo récord para que la actriz deslumbrase a todos en la alfombra roja.

“No debería ser una excepción trabajar con gente brillante solo porque no usan la talla de muestra. No es momento de felicitaciones, sino de cambio”, manifestó Siriano a través de su cuenta de Twitter.

Leslie Jones en la premiere de 'Cazafantasmas' con un vestido de Christian Siriano. GTRES

El diseñador lleva tiempo defendiendo todo tipo de siluetas tanto en el mundo de la moda como en la sociedad, convirtiéndose en un símbolo de diversidad y progreso.

“Mi madre estaba entre la talla 46 y la 50, por eso para mí es normal vestir a mujeres de cualquier medida”, explicó Siriano en una entrevista a la edición estadounidense de Vogue.

Desde entonces, Siriano se ha convertido en el diseñador de cabecera de mujeres como Christina Hendricks (Mad Men), Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg o Michelle Obama entre otras.

A diferencia de sus otros compañeros de profesión, como Alexander Wang o Balmain, Siriano prefiere rodearse de todo tipo de mujeres más allá de los arquetipos de Instagram. "Quiero que todo el mundo sepa que mi marca es para todos. No es que fuera un objetivo en sí al principio pero fue sucediendo. Hay muchas mujeres increíbles por ahí con una talla grande y quiero tener algo para ellas", comentó en una entrevista a Refinery 29.

Octavia Spencer en los Oscar del 2019 vestida por Christian Siriano. GTRES

Pero no solo su activismo social se queda en la inclusión de todo tipo de tallas, el diseñador también defiende los derechos homosexuales y transexuales usando la moda como altavoz.

Laverne Cox, actriz transexual (Orange is the new black), suele recurrir a Siriano para que la vista para los eventos a los que acude. También muchas novias homosexuales acuden a él para que diseñe sus vestidos para su gran día, como Samira Wiley, de Orange is the new black, en su boda con la guionista de la serie, Lauren Morelli.

Sin embargo, el diseñador se dio a conocer internacionalmente gracias al espectacular esmoquin-vestido que Billy Porter llevó en los Oscar del 2019, acaparando todas las miradas y no dejando a nadie indiferente.

Junto a Siriano, el actor y cantante quiso hacer un movimiento en pos de la inclusividad contra los roles de género: "Cuando eres negro y gay, la masculinidad de uno está en duda. Lidié con la homofobia por mis elecciones de ropa. [...] Ahora estoy en una posición en la que me invitan a alfombras rojas y tengo algo que decir a través de la ropa. Mi objetivo es ser una pieza de arte político cada vez que aparezca. ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué significa eso? Las mujeres llevan todos los días con pantalones, pero en el momento en que un hombre usa un vestido, se rasgan las vestiduras", explicó Porter a Vogue.

Billy Porter haciendo historia con un vestido de Siriano en los Oscar, 2019. GTRES

Aunque se dice que Siriano es el diseñador de las mujeres, siempre hay una excepción, y según cuenta, no cree que nunca vaya a vestir a Melania Trump. "No creo que lo haga. La verdad es que no tiene nada que ver con ella, pero representa lo que está pasando políticamente, y lo que está pasando políticamente en este momento no es bueno para nadie", confesó a la revista Time.