Marta López enseña el resultado de su doble operación estética 10 días después de pasar por quirófano

La colaboradora de televisión Marta López ha mostrado este miércoles en Ya es mediodía, el magacín en el que habitualmente colabora, el resultado de las dos operaciones estéticas a las que se sometió hace diez días. Fue en el mismo programa donde confirmó que se preparaba para pasar por quirófano.

La exconcursante de Gran Hermano se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de Telecinco tras el 'Merlos place', así como por su falso positivo en Covid-19, lo que no solo provocó su despido inminente de Mediaset, sino también que esta atravesara intensos altibajos y cambios en su alimentación.

Tanto es así que, tras dejar de comer tanto, sobre todo por la noche, la tertuliana sufrió una evidente pérdida de peso. "Al adelgazar 15 kilos tengo la piel del abdomen súper flácida. Todavía me considero que soy joven, que estoy bien, y no contaba con que la barriga se me iba a quedar así", contó en Instagram antes de desvelar que pensaba operarse.

Por ello, este miércoles, en su regreso a Ya es mediodía, ha decidido mostrar en directo el resultado de su abdominoplastia, lo que ha mejorado el estado de su abdomen al serle retirada la piel sobrante. Y eso no es todo, ya que López también se operó el pecho, pues una prótesis se le había girado.

Marta López muestra el resultado de sus operaciones en 'Ya es mediodía'. MEDIASET

