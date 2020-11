Marta López anuncia que va a pasar por quirófano para hacerse dos operaciones estéticas a causa su pérdida de peso

Marta López está viviendo una época de cambios, en todos los sentidos. El 'Merlos Place', historia que protagonizó con Alfonso Merlos y Alexia Rivas, y su falso positivo en Covid y posterior despido de Mediaset no son los únicos temas que han hecho que su vida sea diferente. La exgranhermana ha perdido peso simplemente comiendo menos cantidad, pero este cambio físico ha provocado que tenga que pasar por quirófano.

Sencillamente dejando de comer tanto, sobre todo por la noche, la colaboradora de Sálvame ha adelgazado 15 kilos. "No tengo puesto un balón gástrico y no me he hecho una reducción de estómago", aclaró la televisiva en sus redes sociales.

Pero esta pérdida de peso ha provocado que tenga que pasar por quirófano, tal y como anunció en su Instagram. "Al adelgazar 15 kilos tengo la piel del abdomen súper flácida. Todavía me considero que soy joven, que estoy bien, y no contaba con que la barriga se me iba a quedar así", dijo.

Por ello, tal y como ha confirmado este miércoles en Ya es mediodía, se va a realizar una abdominoplastia este jueves para mejorar su abdomen y retirarle la piel sobrante.

Pero además, aprovechará su entrada al quirófano para hacerse una segunda intervención, y es que su doctor se percató de que las molestias que ella sentía en el pecho estaban causadas por una prótesis que se le había girado. "Ya que me tengo que operar el pecho, como estoy más flaca, he pedido que me pongan una prótesis más pequeña", confesó.