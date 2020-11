Cristina Pedroche, "flipando muy fuerte" por el nuevo tatuaje de uno de sus fans

Debe de ser halagador y chocante a la vez, como un plus de responsabilidad que no has pedido y te viene dado, además, de por vida, una labor -la de estar únicamente; la de permanecer inalterable, a pesar de su imposibilidad- que cumples sin poder hacer nada en contra: es lo que ocurre cuando alguien se hace un tatuaje de ti, basándose en ti. Y no en algo que has escrito o dibujado, sino tu rostro. Que se lo pregunten a Cristina Pedroche.

La presentadora de Atresmedia, que a finales del pasado mes de octubre cumplió 32 años, ya tenía suficientes cosas en la cabeza, sobre todo en lo referente a las Campanadas de Año Nuevo o en la reapertura que ha hecho su esposo, Dabiz Muñoz, de DiverXo, como para pensar en otras cosas.

Pero aunque normalmente es ella la que ha dejado ojipláticos a sus seguidores con sus posturas de yoga o sus desnudos, o ambas cosas combinadas, como durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, ahora ha sido el turno de que fuese ella quien se quedase estupefacta.

La colaboradora de Zapeando ha sentido la necesidad de compartirlo con sus casi 3 millones de seguidores para comprobar si también ellos se han quedado "sin palabras" ante el increíble -tanto en su acepción de asombros como en la de insólito- gesto que ha tenido uno de sus fans.

Pedroche ha enseñado que uno de sus followers se ha hecho un enorme tatuaje en el antebrazo que toma como modelo una fotografía de la madrileña, a la que le ha sumado una media luna en el pómulo. Así, junto a una fotografía y un vídeo ha querido saber qué opinaban en Instagram.

"Sin palabras. Flipando muy fuerte. Es que no sé ni qué decir... No conozco a la persona que se lo ha hecho, me llegó a través del tatuador que me etiquetó aquí y flipé bastante. Menudo trabajazo", ha comentado la propia protagonista junto a la instantánea sin llegar a dar crédito a lo que veía.

Por supuesto, muchas de sus amistades y conocidos se han quedado atónitos y pasmados ante la publicación. "WTF??????", escribía Ares Teixidó con asombro, "Brujaaaa", le puntualizaba Lola Índigo, o "Wowww", le aseguraba su gran amiga Vikika Costa.