Cristina Pedroche sorprende sobre su vestido para las Campanadas: "Estoy jodidísima"

Un año más, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán como presentadores de las Campanadas para Antena 3.

Aunque en las últimas semanas ha mostrado su preocupación por el momento que vivirá en la Puerta del Sol, es cierto que la madrileña, según se acerca la fecha señalada, está más agobiada.

Así lo ha confesado ella misma. Más que agobiada, algo "jodida". Esa fue la sorprendente confesión que hizo este miércoles durante una intervención en Zapaeando.

La colaboradora no se acordaba de que solo quedan siete semanas para Nochevieja y ha reaccionado con un sincero: "¿De verdad?, estoy jodidísima".

Después del espectacular traje que Josie le hizo a Cristina Pedroche el año pasado para las campanadas, ya está trabajando de nuevo en el de este año que sin duda va a tener un toque muy especial: "Ya estoy trabajando en el traje de Cristina Pedroche para las campanadas de este año, lo único que le pido a la gente es que no cambie de cadena cuando vea el vestido, sino que se quede hasta la última uva. No puedo dar ninguna pinzelada porque me matan. Es un año muy especial en todos los sentidos", ha señalado el estilista.