Estas son las tres aspiradoras sin cables que Dyson ha rebajado en su pre Black Friday: ¡ahórrate hasta 70 euros!

En cuestión de limpieza, no hay aliado que sobre, ya que cualquier ayuda es bien recibida si consigue librarnos de algunas tareas o, al menos, agilizar el proceso. Por ello, no hay quien no haya caído rendido a los encantos de los robots aspiradores que llegaron al mercado prometiendo conseguir un suelo limpio sin que nosotros tuviéramos que invertir ningún esfuerzo... ¡y lo han cumplido! Incluso hay algunos que realizan la función de fregar y aspirar, para que el suelo de nuestro hogar nunca más nos vuelva a preocupar. Así, estos gadgets triunfan en jornadas de descuentos como el Black Friday, donde podemos encontrarlos a precios irresistibles.

Sin embargo, hay lugares a los que estos dispositivos no son capaces de llegar, como los techos de casa o las tapicerías; y, claro está, el polvo también anida allí, por lo que hay que eliminarlo semanalmente y, a poder ser, con el mínimo esfuerzo posible. Para lograrlo, lo mejor es contar con soluciones verticales y versátiles que nos ayuden a alcanzar y limpiar hasta el último rincón de casa, como las aspiradoras sin cables. Pero, no todo podían ser pros: estos gadgets suelen tener precios elevados que los alejan del bolsillo general... ¡a no ser que el Black Friday esté a la vuelta de la esquina!

Gracias a la pre campaña que Dyson ha activado del 17 al 22 de noviembre, tres de sus aspiradoras sin cables más famosas, entre otros de sus dispositivos, pueden encontrarse sujetas a rebajas que alcanzan los 70 euros. Eso sí, corre, que vuelan: la promoción solo estará disponible hasta la fecha señala o hasta fin del stock.

De las tres con rebaja, ¿con cuál te quedas?

La V11 Absolute Extra, en níquel azul, ¡para ahorrar 50 euros! Con diez accesorios y un kit de limpieza de regalo valorado en 56 euros, esta aspiradora sin cables es perfecta para aquellos que buscan un electrodoméstico todoterreno que sea capaz de eliminar el polvo de cualquier tipo de superficie. Cuenta con tres modos de limpieza y con una pantalla LCD que informa en tiempo real sobre el ciclo y el estado de la limpieza.

Dyson V11 Absolute Extra Dyson

La V10 Cyclone Animal, ¡para ahorrar 60 euros! Este revolucionario modelo, pensado para aquellos que conviven con mascotas, destaca por tener una autonomía de 60 minutos y siete complementos intercambiables para acabar con todo tipo de suciedad. Y es que, uno de los puntos fuertes es que es capaz de transformarse con facilidad (¡y en un solo clic!) es una de mano, para poder repasar las hendiduras de los sofás y los cojines u decir adiós a los pelitos de animal.

La V10 Cyclone Animal. Dyson

La V8 Animal Plus, ¡para ahorrar 70 euros! Con un ahorro de 70 euros, este modelo es perfecto para las casas con animales, puesto que incorpora cepillos adicionales y una potencia de succión que consigue limpiar toda la suciedad en distintos tipos de suelo y superficies. Además, su autonomía alcanza los 40 minutos e incluye siete accesorios para limpiar todos los rincones de nuestro hogar.

La V8 Animal Plus. Dyson

