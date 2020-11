Josie ('MasterChef Celebrity 5') anuncia la creación de su nuevo producto de belleza, 'Bruma divina'

Josie está suponiendo toda una revolución cada martes por la noche en MasterChef Celebrity 5. Tanto es así que el estilista ha recibido una oferta para crear su propio cosmético.

La participación del estilista en el programa de cocina de TVE no pasa desapercibida y cada modelito que luce se convierte en lo más comentado de la noche. "Toda mi vida me he vestido como si fuera el último día y a partir de 2020 más", comentó Josie.

El conocido diseñador de los vestidos de Cristina Pedroche para las Campanadas ha logrado alcanzar el reconocimiento del público. A través de su perfil de Instagram, Josie ha dado a conocer la noticia de la creación de un producto de belleza a todos sus seguidores.

La fabricación corre a cargo de la empresa Mi Rebotica, especializada en cosmética natural y cuyos productos son hechos de forma artesanal. El nombre del producto es Bruma divina.

"¡Qué ilusión que esta publicación número 4.700 sea el avance de un proyecto en el que he estado trabajando con Mi Rebotica y que está a punto de ver la luz para que lo disfrutéis conmigo", escribía el estilista junto a una fotografía en la que se puede ver el frasco de Bruma divina.

Además, el diseñador ha explicado que se trata de un producto de buena calidad, hidratante, antioxidante, calmante y regenerante.