El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba urge a la Junta a mejorar los centros de salud de la ciudad

En este sentido y en un comunicado, el CMC ha señalado que "en unos presupuestos expansivos no tiene sentido que no se dé respuesta a la demanda de estas barriadas, de mejora de sus instalaciones sanitarias".

Además, "el centro de salud de Alcolea tiene el suelo dispuesto y el proyecto elaborado desde hace más de un año, por lo que no tiene ninguna explicación que no se planifique ya el inicio de su construcción. La necesidad es tan apremiante que la Consejería de Salud ha tenido que realizar unas actuaciones de urgencia que no pueden, en ningún modo,satisfacer las demandas de los profesionales" del centro, ni de los vecinos de Alcolea y de la Barriada del Ángel.

En cuanto al centro de salud de Villarrubia, "que urge desde hace ya casi una década, sigue siendo motivo de peloteo entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Córdoba, pues, aún reconociendo que es totalmente inadecuado para la demanda habitual de la barriada y su entorno, no deciden dónde puede ir el nuevo proyecto, y mientras tanto tienen excusa para no encargar el mismo", cuando, "por parte del movimiento ciudadano, se les han indicado hasta tres posibles ubicaciones, pero se sigue sin tomar una decisión".

Sobre el centro de salud del Naranjo, para el CMC "es claramente insuficiente que se haya anunciado la cesión de una parcela a la Consejería de Salud entre los barrios de Naranjo y Mirabueno, que todavía tiene que tramitarse, si no se dispone de fondos para encargar el proyecto", y "mientras tanto se sigue masificando el Centro de Salud de Valdeolleros".