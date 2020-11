Arturo Paniagua: "En la música falta visibilidad, que más mujeres sean cabezas de cartel en festivales"

El periodista Arturo Paniagua habla con 20minutos de cómo ha cambiado la música en las últimas dos décadas con motivo del Especial 20 Aniversario del diario. Actualmente, presenta el programa Sesiones Movistar+, un espacio semanal de conciertos, aunque también ha sido asesor de Fama, a Bailar, ha pasado por TVE y ha sido locutor de Los 40 y Radio 3, entre otras cosas.

¿Cuál es el artista español con más proyección de los últimos años? Yo diría C. Tangana. Por el trabajo no solo a la hora de producir y crear canciones, sino de crear conceptos alrededor de ellas. Se ha apoyado en lo audiovisual, que es la principal tendencia en la música ahora mismo, para promover su mensaje y promocionar sus temas; cada videoclip es una gran producción. También está su constante investigación y su preocupación por buscar otros sonidos que, de alguna forma, tienden un puente entre España y Latinoamérica.

¿Qué ha revolucionado la música en estas dos décadas? Hay dos grandes revoluciones. Una es la forma en la que se escucha la música: la irrupción del teléfono móvil y de las plataformas de streaming ha dado una facilidad tremenda al usuario para escucharla y compartirla. Y también para convertirse en su propio prescriptor. En un segundo lugar, la forma en la que se crea. Últimamente hablamos mucho del bedroom pop, muy patente en los últimos diez años: es que un chaval, con un ordenador y unos conocimientos básicos, es capaz de crear una canción y subirla a Youtube o a cualquier otra plataforma. Estamos viendo a toda una generación de nuevos artistas muy basados en esa autoproducción. Están revolucionando la concepción del pop español, que se tenía cómo algo clásico, dentro de muchos clichés, y lo están dotando de una vertiente alternativa que conlleva experimentación y sofisticación.

¿Ha evolucionado la presencia femenina en la música? En España siempre hemos tenido un buen nivel en cuanto a grandes artistas solistas femeninas, pero es verdad que empieza a haber un predominio en géneros en los que antes había hombres a la cabeza. En el caso del pop, ahí está Aitana, en el de la música urbana tenemos a Rosalía, Bad Gyal... El rock sigue siendo un terreno complicado para la mujer, pero el otro día en el programa tuve a Ginebras, una gran demostración de que puede haber grandes bandas de rock femeninas; igual que Hinds. Sin embargo, creo que sigue faltando una mayor visibilidad, que más mujeres sean cabezas de cartel en festivales, por ejemplo. Y sigo creyendo que, a la hora de editorializar la música, los periodistas, editores de plataformas, directores de programas, etc. deberían luchar por equilibrar esa balanza.

Los programas musicales en televisión han pasado por una etapa muy dura. ¿Ha mejorado la situación? Si hablamos de los últimos 20 años, creo que ha sido la etapa más crítica. Es verdad que producir espacios musicales no es sencillo, es costoso, es engorroso; y muchas veces las audiencias no acompañan. Pero esto es como un ciclo un poco dañino en el que no acostumbras al público a consumir este tipo de contenidos y al final se termina alejando. Ahora, poco a poco, empezamos a recuperar, pero no estamos ni a años luz de lo que pudimos estar hace 30 o 40 años, cuando había una diversidad tremenda, prácticamente como en la radio. Podríamos, en algún momento, aspirar a tener un programa concreto de flamenco, de rock... La 2, que debería liderar eso, ya empieza a apostar por algunos espacios musicales muy interesantes y la gran apuesta de este año en Movistar + es la música. ¿Que se puede hacer más? Deberíamos.