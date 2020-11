Tamara Falcó aclara en 'El Hormiguero' que todavía no es marquesa de Griñón

Tamara Falcó ha visitado esta semana El Hormiguero, donde ha aclarado que todavía no es marquesa de Griñón y ha desvelado la fecha en la que oficialmente tendrá este título nobiliario.

"Me han llegado felicitaciones, pero no es verdad. Aún no lo soy, aunque no queda mucho", ha dicho. Según la hija de Isabel Preysler, será el 25 de noviembre "si Dios quiere" —ha matizado—, cuando obtenga el título de marquesa de Griñón.

"Ese día serás grande de España", ha comentado Pablo Motos, pero la colaboradora ha respondido que "eso lo será mi hermano, yo no, solo marquesa normal".

El título le fue dejado en herencia por su padre, Carlos Falcó, fallecido el pasado 20 de marzo a causa del coronavirus. Cuando la hija de Isabel Preysler dio a conocer que heredaría el título, confirmaba que es un distintivo que llevará con "orgullo" y "responsabilidad".

No obstante, hasta que no lo solicitase formalmente no podría hacer uso de él. Esto ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando el BOE recogió la petición formal de Tamara Falcó. Si no había imprevistos, el título tardaría 30 días en llegar, por lo que el pasado 12 de noviembre habría sido ya oficialmente marquesa.

Aunque la hija de Isabel Preysler no ha especificado qué ha hecho que el proceso se demore unos días más, sí ha confirmado que el 25 de noviembre será, oficialmente, marquesa de Griñón, una distinción que concedió por primera vez la reina Isabel II en el año 1862.