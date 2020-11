Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Para nuestra nueva cocina tenemos una organizadora profesional de cubiertos"

Tras la entrevista a Alberto Chicote, la sección de Trancas y Barrancas, la magia de Luis Piedrahita y el experimento de ciencia de Marron, llegó el turno de la tertulia de los jueves en El hormiguero.

Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val se sentaron junto a Pablo Motos para charlar sobre algunos temas de actualidad, como la bajada del precio de las mascarillas, y también varios personales, como el nombramiento como Marquesa de Griñón de Falcó.

La hija de Isabel Preysler señaló que las informaciones que habían salido publicadas en prensa no eran ciertas: "Me han llegado felicitaciones, pero no es verdad. Saldrá, se supone que el 25 de noviembre, si Dios quiere, si".

"Ese día serás grande de España", afirmó Motos, pero la tertuliana respondió que "eso es mi hermano, yo, no, solo marquesa normal". Roca quiso saber si se hacía algún evento oficial para entregarle el cargo: "Se publica en el BOE y poco más", afirmó Falcó.

Tras unos minutos tratando temas de actualidad, el presentador comentó que "se me está empalagando tanta política y tengo acidez. Quiero hablar de otra cosa y es que estamos siguiendo la obra en la cocina de Tamara".

"Está ya casi terminada, estamos metiendo las sartenes y todo eso. Ya podemos cocinar", afirmó la hija de Isabel Preysler. "¿Pero es cierto que va a ir una persona a organizar los cubiertos y todas esas cosas?", preguntó Motos.

Cristina Pardo y Tamara Falcó, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La cuestión sorprendió a Falcó, que exclamó: "De verdad Laura... (la mujer de Pablo Motos), pero sí". Entonces Pardo, asombrada, quiso saber si "hay un gremio de personas que organizan cubiertos".

Falcó señaló que habían contratado a "una organizadora profesional que organiza todo tipo de cosas. Piensa que nuestra casa es como un pequeño restaurante, hay 16 personas y tiene que estar todo muy práctico", concluyó la tertuliana.