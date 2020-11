El PSOE reclama a la Junta hacer compatible la asistencia a toda la población con la atención de la COVID

Así lo ha explicado el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad en las Cortes, Diego Moreno, en el marco de la comparecencia del gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel.

Moreno, tras afear la falta de autocrítica a pesar de que comprende que se ha hecho lo que entendían que era lo mejor, ha advertido de que el PSOE ya advirtió de muchas cosas cuando decayó el estado de alarma, sobre todo de cara a la atención no COVID y ahora tienen "la sensación y casi la certeza" de que durante mucho tiempo se ha abandonado todo lo que no era COVID.

Aunque considera que quizá es normal porque en ese momento era lo más urgente, ha apuntado a que esto ha tenido algunas consecuencias "bastante dramáticas" y algunas consecuencias que desgraciadamente se verán en los próximos meses.

Por ello, ya pidieron la apertura consultorios, pero ha advertido de que a algunos de ellos no acude al médico a pesar de estar "de lleno" en una segunda ola aunque estén abiertos, y cree que urgente y posible establecer medidas de seguridad necesarias y hacerlas compatibles con la asistencia a toda población y retomar la atención presencial.

En este contexto, considera que no se ha reforzado en su momento el soporte de atención telefónica que se ha establecido para atención a la población y se tiene la "sensación" de que no se ha hecho adecuadamente, ya que en muchas ocasiones no se respondía al teléfono, algo que no se debía al trabajo de los profesionales sino a la falta de los mismos. "No se puede poner excusa de que bolsas vacías porque no tiene que ser muy complicado encontrar profesionales", ha añadido.

Además de la falta de autocrítica, el portavoz socialista ha señalado la falta de referencia al Gobierno central y ha recordado que el Ejecutivo dio un fondo no reembolsable a las comunidades.

RESPONSABILIDAD

Moreno ha incidido en la actitud "responsable" del PSOE, que ha asumido y aceptado las medidas que se han establecido, aunque manteniendo una posición crítica, y ha afirmado que seguirán apoyando las que se tomen avaladas por los expertos.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha incidido en la situación "cuanto menos preocupante" de la sanidad y, además de centrarse en cuestiones relacionadas con la provincia, ha criticado la falta de personal y la situación de una Atención Primaria "desbordada".

A este respecto, ha señalado que éste ha sido el nivel que ha soportado "mayor parte del peso" por la COVID y ha incidido en que se "veía venir" y se tiene coronavirus "para rato", por lo que ha pedido también criterios únicos y claros.

Pascual ha incidido en que muchos de los médicos que están trabajando acaban jornada a las cinco o las seis de la tarde porque atienden tanto COVID como lo que no lo es, pero además se encargan de rastreos, mientras hay quien se "empeña" en decir que no se hacen horas extras y que no ha sido necesaria la acumulación de tareas que no se van a pagar.

Sin embargo, ha criticado que ahora resulta que, cuando hay insuficiencia de personal, se podrá adscribir a realizar funciones distintas a las habituales. "No todo vale en estado de alarma", ha aseverado el procurador, que ha asegurado que se ha demostrado que la sanidad tenía carencias que se están supliendo gracias a los profesionales y ha pedido previsión porque no hay reposición y hay que estructurar la plantilla.

Además, ha pedido que no se confundan plantillas escasas con un supuesto déficit de médicos, ya que las plazas MIR no pueden absorber al número de estudiantes que salen de las facultades y nunca ha habido tantos como antes, con España con segundo país en número de facultades. "La solución correcta es la planificación de plazas MIR", ha agregado.

LEALTAD DE LA JUNTA

Por su parte, el portavoz de Cs en la Comisión, José Ignacio Delgado, ha alabado el trabajo de la Junta y la lealtad institucional con el Gobierno de España, participando en el CISNS de manera activa "con independencia de que las resoluciones fueran insuficientes o tardías".

El procurador naranja ha incidido en la capacidad del sistema de adaptarse y reorganizarse y lograr que la ocupación hospitalaria se encontrara por debajo del 80 por ciento con un trabajo "titánico" de reorganización y reestructuración.

Delgado ha apuntado la necesidad de mantener la atención ordinaria en la medida de lo posible y ha reconocido la dificultad de que ha supuesto la gestión de personal en una situación "muy complicada".

Finalmente, ha reclamado unión al actuar contra el "único enemigo" que es el COVID y ha lamentado que el PSOE haya roto unilateralmente su colaboración sin "plantear una propuesta real y sólida" en la mesa del pacto por la sanidad.

Precisamente la procuradora del PP Paloma Vallejo también se ha referido a la necesaria "unidad de todos" ante la pandemia porque, ha afirmado, "el partidismo y la disputa es lo que más favorece su transmisión".

La procuradora 'popular' ha asegurado que España "llegó tarde" y la pandemia puso en jaque al servicio de salud, lo que ha obligado a utilizar con la máxima celeridad todos los recursos de salud, algunas veces incluso establecer acuerdos con hospitales privados, algo que ha pedido que se ponga en marcha de nuevo ya para aliviar o "mantener cierto grado de actividad quirúrgica" o de atención en determinadas patologías.

Además, el PP ha pedido que como prioridad se libere a todos los equipos de toda tarea que no sea asistencial y volver a la mayor cantidad de consultas presenciales en el tiempo de plazo más breve posible, además de apostar por promover consensos para medidas de reorganización.