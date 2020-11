Les tarifes de Metrovalencia i MetroBus es mantindran congelades en 2021

El transport públic de València i la seua àrea metropolitana, autobús, metro i tramvia, durament colpejat per la crisi sanitària del coronavirus, mantindrà inalterades les seues tarifes el pròxim any 2021. Després de l'anunci inicial de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) en aquest mateix sentit, aquest dijous s'ha confirmat que la Generalitat també ha optat per congelar preus de tots els títols de viatge de Metrovalencia i Metrobus.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat la congelació de les tarifes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i MetroBus, el sistema d'autobusos interurbans, que mantindran els mateixos preus per a el pròxim any 2021.

D'aquesta manera, ha explicat el conseller, "des de la Generalitat, volem fomentar l'ús del transport públic i aconseguir un servei més competitiu i assequible, a l'abast de tota la ciutadania". A més, ha afegit, "en la lluita contra el canvi climàtic, el transport públic ha de ser una eina essencial per a aconseguir una mobilitat sostenible i menys contaminant".

Segons apunten des d'aquest departament, des d'inicis de la passada legislatura, les tarifes es mantenen, "pràcticament, sense variació". Els actuals títols de transport de Metrovalencia i del Tram d’Alacant es van actualitzar en 2018 amb l'objectiu afavorir la migració de les persones usuàries cap a la targeta TuiN (targeta moneder única i intel·ligent) que manté, des d'aquesta última modificació, un preu per davall del bometro de 10 viatges.

Així, aquesta mesura es ve a sumar a una altra sèrie d'iniciatives que la Conselleria, FGV i l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) estan duent a terme últimament per a impulsar la utilització del transport públic.

Nou bo de 10 viatges per a MetroBus

En aquest sentit, España s'ha referit al bo de deu viatges que abans que finalitze l'any, emetrà l’ATMV per a la xarxa de MetroBus i que "equipararà les tarifes de MetroBus a les de Metrovalencia, eliminant discriminacions entre les diferents maneres de transport". Per al conseller, es tracta "d'un pas més cap a la integració tarifària".

També ha recordat que continua vigent l'abonament de transport gratuït que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat juntament amb l’ATMV han posat en marxa per a facilitar el transport al personal sòcio-sanitari de la Comunitat Valenciana