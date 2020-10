La tarifa de MetroBus baixarà quasi un 30% amb el nou bo de 10 viatges

Un nou bo de 10 viatges permetrà als usuaris de MetroBus, el sistema de transport per autobús de l'àrea metropolitana de València, estalviar quasi un 30% de mitjana en els seus desplaçaments en equiparar les tarifes a les quals s'apliquen en Metrovalencia. A més, inclourà la possibilitat de realitzar un transbord.

L'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) té previst emetre pròximament un Bo 10 per a la xarxa de MetroBus, que suposarà, a més d'un "important estalvi", fer "un pas més cap a la integració tarifària".

L’ATMV llançarà abans que finalitze l'any aquest bo de deu viatges a un preu de 7,20 euros, 10,40 euros, 14 euros i 20 euros per als desplaçaments entre una, dos, tres i quatre zones segons el pla zonal de l'entitat i amb un transbord permés en la xarxa de MetroBus, informen des de l'entitat.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, afirma que les tarifes seran equiparables a les de la targeta TuiN de Metrovalencia i apunta que, d'aquesta manera, "s'equipararan les tarifes de MetroBus a les de Metrovalencia i s'eliminaran discriminacions entre les diferents maneres de transport".

El responsable autonòmic ha insistit que així es busca fer "un pas més cap a la integració tarifària en la qual estem treballant fermament". Així mateix, ha manifestat que un altre dels objectius que es persegueix amb la creació d'aquest nou títol "és suprimir el pagament en metàl·lic i poder eliminar l'elevat ús dels diners en efectiu".

Espanya ha comentat sobre aquest tema que, "actualment, el bitllet senzill representa més del 70% dels títols de transport utilitzats pels usuaris de MetroBus" i ha afirmat que amb la nova mesura "es millorarà la velocitat comercial de la xarxa".

"És una mesura més per a afavorir l'ús del transport públic en els desplaçaments quotidians en suposar una baixada important en les tarifes i en facilitar la seua utilització", ha exposat el conseller.

Exemples d'estalvi amb el nou títol

Així, per exemple, en zona AB, una persona que desitge desplaçar-se de Xirivella a València hui pot viatjar en MetroBus abonant el preu del bitllet senzill de 1,45 euros a bord. Amb el nou bo, eixa persona podrà carregar el títol per NFC des de l'aplicació Recàrrega Móbilis de la xarxa de vendes d’ATMV o en un estanc autoritzat i viatjar per 1,04 euros, quasi un 30% menys, simplement passant per la validadora de la targeta Móbilis, exposen des de la Generalitat, que destaca que amb això s'evitarà haver de preparar els diners per endavant i fer la corresponent cua.

De la mateixa manera, una persona que desitge desplaçar-se de Torrent a València, en l'actualitat pot viatjar en Metrovalencia per 1,04 euros amb la targeta TuiN o amb un autobús de MetroBus abonant 1,45 euros si compra un bitllet senzill. Amb el nou bo, eixa persona podrà anar a València pagant el mateix import en MetroBus que en Metrovalencia, és a dir, entorn d'un 30% menys.

En el cas de la zona ABC, un viatger que desitge desplaçar-se de l'Eliana a València ara pot viatjar en MetroBus a un preu de 1,95 euros per al bitllet senzill. Amb el nou títol de l’ATMV, eixa persona podrà anar a València per 1,40 euros.

D'altra banda, en la zona ABCD, a un usuari que desitge desplaçar-se de Sagunt a València li costa viatjar en MetroBus 2,80 euros amb un bitllet senzill. Amb el nou bo, podrà anar a València per 2,00 euros.

La Generalitat ha ressaltat que d'aquesta reducció de preus amb la creació del nou títol es podran beneficiar "tots els usuaris dels municipis pertanyents a l'àrea metropolitana de València".

On es podrà comprar?

El nou Bo 10 MetroBus es podrà adquirir en tots els punts de venda de la xarxa d’ATMV com a estancs, quioscos i punts de venda habilitats per la xarxa de Logista i en l'aplicació RecàrregaMobilis. A més, es podrà comprar en les taquilles i màquines d'autovenda de la xarxa d’FGV i en l'Oficina d'Atenció al client de l’ATMV.