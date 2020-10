Les tarifes dels autobusos de l'EMT es congelen en 2021

Les tarifes dels autobusos de l'EMT romandran congelades el pròxim any 2021. El regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'Empresa Municipal de Transports, Giuseppe Grezzi, va realitzar aquest dilluns l’anunci durant la presentació del projecte pressupostari de l'empresa pública per a 2021, uns comptes que reflecteixen 67,8 milions d'euros d'aportació municipal, la mateixa que enguany, i que va qualificar de “reivindicatius”, ja que espera les aportacions de l'Estat per a poder cobrir les pèrdues econòmiques que han derivat del descens de passatge.

Tal com va explicar Grezzi, davant la “reiterada absència” d'un contracte programa amb el Govern central, l'Ajuntament ha anat augmentat cada any les aportacions a l'EMT, des de 54 i 55 milions d'euros en els anys 2012-2015 als 67,8 milions actuals. El regidor va recordar que els efectes de la pandèmia han fet “saltar per l'aire” les previsions de passatge que s'havien elaborat a principis de 2020 i, encara que les xifres s'han recuperat fins a un 55- 60% dels viatgers que hi havia en 2019, no s'espera superar el 70% en 2021.

Això significarà una reducció d'ingressos per venda de títols de 17 milions d'euros, va subratllar el regidor, que va recalcar que, davant aquesta situació, l'EMT ha realitzat un “ajust” en totes les àrees de 2,6 milions d'euros. En aquest context, l'empresa continua esperant per al pròxim exercici una aportació d'altres organismes públics d’almenys 17 milions d'euros per a fer front a l'impacte de la pandèmia, va dir Grezzi.

“Demanem la corresponsabilitat de l'Estat. És absolutament necessari, però també just, que a l'EMT arriben ajudes estatals”, va reclamar, al mateix temps que va lamentar que el transport urbà ha rebut “zero euros” de subvenció.

El pressupost serà presentat al consell d'administració de l'empresa, que es reunirà demà. Les inversions en personal previstes estan dirigides a crear nous llocs de treball (set conductors i quatre mecànics) i aplicar el nou conveni col·lectiu. A més, continuarà la inversió en la renovació de la flota amb la incorporació de 127 híbrids nous i es realitzaran altres inversions en equipament, com la renovació de les màquines expenedores i validadores.

Així mateix, el consell abordarà també altres qüestions, com les referides a l'organigrama de l'empresa, per a aplicar les conclusions de la comissió d'investigació sobre el frau de quatre milions d'euros patit per l'EMT fa ara un any. Segons va avançar Grezzi, es preveu aprovar la separació de l'àrea de gestió en els departaments de Recursos Humans i Finances, i es contempla la creació d'un departament de control intern.

D'altra banda, l'Ajuntament de València prepara un pressupost “expansiu” de més de 910 milions d'euros per a 2021, incloent la previsió d'acudir a un nou endeutament de prop de 50 milions, amb 37 milions d'euros menys en ingressos, va anunciar ahir el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán.