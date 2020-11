"¡Vete con tu mami!": despiden a un vigilante del metro tras una bronca con un usuario por el uso de la mascarilla

Un usuario de Metro Madrid ha denunciado en las redes sociales con vídeo la actitud amenazante de un vigilante de seguridad de Metro de Madrid. En el vídeo se puede observar al empleado siguiendo y grabando al joven con un móvil y pidiéndole que "se ponga la mascarilla". El suburbano ha asegurado a 20minutos que, tras el incidente, el vigilante ya no trabaja para ellos.

No se sabe si el chico llevaba mascarilla en todo momento o no. Sin embargo, en el vídeo él se enfoca a sí mismo, donde se ve que lleva la mascarilla, y le grita: "¡Vete a tomar por culo!". Además, le tacha de racista y éste le contesta "racista tú".

El vigilante siguió grabando al joven y viceversa. "¿Por qué no te pones la mascarilla", insiste. El usuario le pide que le deje en paz y éste le empuja y le tira el móvil al suelo. El empleado, con una actitud amenazante y burlona, le pregunta si va a enseñar el vídeo a "su papá", mientras se quita la mascarilla.. "¿Se lo vas a enseñar a tu papá?", agrega y se lleva la manos a cara haciendo el gesto de llorar. "¡Niñato! ¡Vete con tu mami a mamarle la tetita!", prosigue. El chico le espeta que "está mal de la cabeza".

Ismael, el nombre del joven afectado, subió el vídeo a su Instagram y denuncia, a su juicio. el incumplimiento del "protocolo Covid-19 en Metro Madrid sobre la irregularidad de colocación de mascarilla de un segurata racista y poco profesional que molesta regularmente a los viajeros". "Hoy me ha tocado a mí. Por favor, que todo el mundo difunda y comparta este post", reclama.

El incidente denunciado ocurrió sobre las 20:30 en la estación de San Cipriano de la línea 9 de Metro de Madrid. Por su parte, el suburbano ha contestado desde sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram al vídeo compartido y aseguran que "están investigando este caso". No obstante, fuentes de la empresa han afirmado a este medio que "el vigilante que está en el vídeo se la ha retirado". "Desde anoche, no volverá a trabajar en las instalaciones de Madrid", explican. "Es un hecho completamente puntual. No es el comportamiento habitual de nuestro personal", agregan.