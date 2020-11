El príncipe Harry, cómico por un día para recaudar fondos para la lucha contra la Covid-19

Antes del Sussexit, ese mismo que ha hecho que en términos de popularidad se caigan en picado entre los británicos, por términos de protocolo las muestras de humor para el príncipe Harry y Meghan Markle (y, de hecho, para toda la Casa Real) aparecían en contadas ocasiones y siempre, o casi siempre, se reducían a algún comentario ingenioso y acertado. Pero eso es cosa del pasado.

No cabe duda de que, a pesar de ciertos malestares que le puedan provocar en la distancia desde Buckingham Palace, desde su casa en Los Angeles los duques de Sussex están disfrutando de una libertad mucho más acorde con lo que buscaban tanto para ellos, por no vivir bajo la continua presión de formar parte de la monarquía, como para su hijo Archie.

Y eso se traduce también en nuevas posibilidades laborales que en teoría les ilusionan más que sus anteriores obligaciones. El nuevo proyecto del nieto de Isabel II, de hecho, es una clara muestra de ello: tiene entre manos dar rienda suelta a una faceta que pocas veces ha podido mostrar en público.

Al hermano menor del príncipe Guillermo siempre le ha gustado ser un bromista y por fin va a poder desinhibirse como cómico ante una audiencia que le tiene ganas. No solo eso, sino que lo hará como monologuista, puesto que en el evento en el que participa lo hará en solitario.

Es cierto que muchas veces su sentido del humor se ha ido a algunos extremos (de hecho, para algunas gentes aún colea que se disfrazara de soldado nazi), pero en esta ocasión difícilmente no triunfe, dado que su actuación será en el espectáculo Stand up for Heroes.

Se trata de un acto benéfico organizado por la fundación Bob Woodruff en el que el príncipe Harry intervendrá con la idea de recaudar fondos para ayudar a militares veteranos, de por sí un tema con el que está, dado su pasado en el ejército, muy solidarizado.

Por culpa de la crisis del coronavirus el acontecimiento será completamente virtual, teniendo previsto celebrarse el próximo miércoles 18 de noviembre. Quizá, por si sintiera pánico escénico, le ayude el hecho de que su monólogo lo hará desde su casa mediante videoconferencia.

Su nombre, por último, aparece como el de invitado especial, así que tampoco se espera que sea una actuación especialmente larga. Eso sí, lo que está claro es que no será el único rostro conocido, ya que también actuarán en el evento Bruce Springsteen, Ray Romano, Sheryl Crow, Tiffany Haddish o Brad Paisley, entre otros.