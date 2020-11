Martin Michaelis explica en 'Informe Covid' por qué los colegios no se librarán de los brotes del virus

Si la semana pasada el monográfico sobre el Covid-19 dirigido por Íker Jiménez y Carmen Porter se centró en los enfermos persistentes, en esta ocasión Informe Covid, ha decidido explorar a relación entre el virus y los niños.

El especialista Martin Michaelis intervino en el formato para aportar información sobre la enfermedad en los centros de enseñanza, que suponen el tercer foto de contagio del Covid-19.

¿Son las escuelas seguras?

Y es que, los niños continúan siendo una de las incógnitas sin resolver del Covid-19, sobre todo en lo pertinente a cómo se transmiten el virus. Desde que comenzó la pandemia, siempre ha parecido que los pequeños poseen un organismo más resistente al virus que los adultos, salvo contadas excepciones.

Con todo, los colegios son ya el tercer foco de contagio. Uno de los expertos en opinar sobre esta cuestión fue el profesor de Medicina Molecular de la Universidad de Kent (Reino Unido) Martin Michaelis. Y es que, para él, las escuelas no son ni mucho menos zonas inmunes al coronavirus.

"Tenemos que seguir las recomendaciones que conocemos. Necesitamos distanciamientos, medidas estrictas de higiene y ventilar las aulas. Sabemos que si hay alguien contagiado este lo transmitirá por los aerosoles que se encuentran en el aire y la concentración del virus aumentará gradualmente, infectando a muchas más personas", comenzó Michelis.

Según apuntó, ningún estudio fiable sustenta la teoría de que a los niños no les afecta el virus. "Las escuelas no están a salvo de brotes de Covid-19 y, si el virus entra en ellas, se acabará propagando. A menudo aparece algún informe que asegura que no es posible que lo niños contraigan el virus, pero no hay pruebas de ello".

"Las escuelas son lugares con un alto porcentaje de peligro de transmisión del virus, y ese tipo de contagios son conocidos como eventos de superpropagación. Si hablamos de seguridad, no existe ningún colegio totalmente seguro o protegido contra el Covid. Incluso con las mejores medidas, los brotes solo se podrían prevenir si las cifras de contagio son muy bajas", concluyó el experto.