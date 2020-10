La doctora Li-Meng Yan reaparece en 'Informe covid' y vincula a la OMS con el Partido Comunista Chino

Este jueves, Telecinco emitió una nueva entrega de Informe Covid, el monográfico de Íker Jiménez y Carmen Porter sobre la pandemia. El formato abrió, de nuevo, con unas declaraciones de la Dra. Li-Meng. En esta ocasión, explicó su opinión sobre las cifras de casos de coronavirus en China, que fue el tema que vertebró el programa pues, para su presentador, es llamativa la rápida recuperación del país.

"Cero casos significa que hay cero personas diagnosticadas por el gobierno", comenzó su intervención. Además, la viróloga, sin miramientos, habló del vínculo que según ella hay entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Partido Comunista Chino. Según la exiliada en EEUU, la clave de las bajas cifras está en la baja fiabilidad de los los test que suelen utilizar en el país asiático, que distan mucho de ser rigurosos.

"Lo primero que hay que decir es que el kit de diagnóstico que se usa en China no es el que recomienza la OMS ni el de mi laboratorio de Hong Kong, que puede tener un 9% o más de precisión. Tampoco es como el de Estados Unidos. A medida que un país avanza en desarrollo, existen forma más precisas de hacer los test. Ahora en China tienen 1.000 maneras de eliminar casos de diagnósticos de las listas oficiales".

Siendo más específica, añadió que, la metodología utilizada para diagnosticar en el país, es efectiva, como mucho, en un 50%. El programa también habló de las continuas incongruencias desde las instituciones, como cuando, hace meses, decían que no era necesario llevar mascarillas, para luego promulgar su uso al máximo. Para la viróloga, esto tiene su origen en intereses ocultos que desconocemos.

"Los líderes de la OMS tienen una conexión muy estrecha con mi laboratorio y con el Partido Comunista chino. No enviaron ayuda desde el principio porque saben cómo trabajan. Además, todo el mundo sabe que el gobierno chino te advierte para que digas unas cosas y no otras", contó.

"Recordamos lo que dijeron al mundo: que no había necesidad de mascarillas, no había transmisión comunitaria o que China no podía contenerlo. Después cancelaron los ensayos con hidroxicloroquina. Todo parece muy irresponsable, pero se vuelve responsable cuando sabes que tratan con el Partido Comunista", concluyó.