El truco de un concursante de '¡Ahora caigo!' desconcierta a Arturo Valls: "¿Éste no es el empollón de la clase?"

Los concursantes de ¡Ahora caigo! cada vez innovan más en sus recursos para amedrentar a sus rivales en busca del premio del concurso de Antena 3, y este miércoles Alberto logró despistar a Ainhoa para vencerla.

La concursante central tuvo que elegir rival entre los seis participantes que quedaban: "Tienes que apuntar bien", señaló Arturo Valls, a lo que Ainhoa le contestó que "ahora más que nunca".

Finalmente eligió a Alberto, pero el presentador se sorprendió bastante al ver su elección: "Pues no sé yo... vamos a ver Ainhoa, estamos diciendo que tienes que elegir bien y este es el empollón de la clase", afirmó Valls.

En ese momento, el concursante se quitó las gafas que llevaba y comentó que "son de lejos, era para meter miedo". Al verlo, el presentador cambió de opinión: "Ahora es el repetidor de la última fila, de los gamberros".

El truco le salió bien al gallego, ya que consiguió derrotar a su rival y acceder a la trampilla central para optar al premio. Alberto fue eliminando rivales hasta que solo quedaron dos.

Podía plantarse con 7.500 euros o jugársela para doblar la cantidad: "Mira que me he imaginado muchas veces en esta situación, esto me arregla mucho la economía", así que el joven se plantó y Valls no dudó en hacer 'la gallina' para despedirle.