Cvirus.-Feijóo defiende que la Xunta trabaja para evitar el confinamiento total, pero no puede descartarlo "al 100%"

"Nada me gustaría más que poder decir con rotundidad que seguro, al 100%, que no habrá confinamiento. Nada me gustaría más que decir que todo esto se acabó. Pero no puedo hacerlo. Lo que si puedo decir, porque es lo que estamos haciendo, es que trabajaremos para evitar el confinamiento, como hasta ahora lo conseguimos", ha proclamado, durante su comparecencia en la Cámara de este miércoles.

A renglón seguido, ha esgrimido que los diferentes marcadores varían "de forma permanete" y la respuesta está condicionada en cada momento "por la evolución concreta que se da en cada zona". "Imaginarán que es tremendamente difícil acometer esa labor quirúrgica que está en el término medio entre no hacer nada y clausurarlo todo", ha reflexionado.

Para Feijóo, quien ha defendido la "ruta" elegida por Galicia de tomar decisiones "graduales" en función de la gravedad de la situación, tanto la "teoría" del cierre total como la de no hacer nada tienen "consecuencias devastadoras". Por ello, ha esgrimido, su Gobierno las evita, con la convicción de que "los caminos demagógicos no conducen a ningún lado nunca, pero mucho menos en un momento como este".

No en vano, ha afeado al BNG que plantease la posibilidad de un confinamiento duro, a lo que la portavoz nacionalista, Ana Pontón, le ha respondido que es una opción que investigadores han puesto encima de la mesa. Pero el presidente ha incidido en las consecuencias que podría tener un cierre total, sobre todo en el plano económico, y ha insistido en que la Xunta trabajará para evitarlo.

Al respecto, se ha reafirmado en que "no tiene sentido" el impulso de medidas "homogéneas" en las distintas zonas de Galicia si el nivel de incidencia es diferente y ha remarcado que, para evitar el confinamiento total, "lamentablemente" no se puede descartar que el modelo sea "el de cierres y aperturas progresivas" hasta que "haya vacuna".

"Es la única opción. La única opción de controlar el avance de la pandemia, manteniendo un nivel de actividad aceptable. Es lo que llevamos haciendo en los últimos meses", ha apostillado y ha reiterado que los datos han mejorado en zonas como la de Ourense o el área de O Carballiño, con restricciones más duras desde hace más tiempo.

Por ello, ha confiado en que las últimas medidas adoptadas -con el cierre perimetral y de la hostelería en 60 municipios- permitan "resetear el sistema" este mes.

NO PASA EL APROBADO

La gestión de la crisis sanitaria no ha pasado el aprobado de la oposición, que, sobre todo, ha censurado la situación de las residencias de mayores, al respecto de lo que el BNG ha vuelto a pedir la intervención de todos los centros, y la falta de ayudas a sectores como turismo, comercio, hostelería y cultura, críticas que Feijóo ha rechazado aludiendo a medidas anunciadas por la Xunta.

Además, BNG y PSdeG se han referido a los proyectos que presentará Galicia ante el Gobierno central para captar fondos europeos de reconstrucción. Sobre este asunto Pontón ha fijado la necesidad de optar a 12.600 millones y alcanzar un acuerdo de país sobre cuáles deben de ser estos proyectos, mientras que Caballero ha pedido transparencia y concreción, porque, dijo, lo que hizo la Xunta fue enviar un "excel" con un listado de proyectos que ha sugerido conviene pulir para acertar en que sean seleccionados. Feijóo, por su parte, ha puesto el foco en el reparto que de los recursos europeos vaya a hacer el Gobierno central.

"No es un problema solo económico, social, sanitario, ni solo político. Es, como tantas otras cosas y como en tantos otros episodios, un problema de lucha por la vida", ha manifestado, por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien ha prevenido contra "falsas dicotomías" y quien ha apelado a que todos "tenemos que aprender a convivir" con esta situación.

Además, Puy ha reivindicado el "diferecial" entre los Gobiernos de España y el de la Xunta y los datos de Galicia. "No es un consuelo, sino una motivación", ha apuntado Puy, quien se ha referido en este punto a los "resultados menos malos".

"ANTICIPACIÓN, ESTRATEGIA Y CONSENSOS"

En su intervención, Pontón ha fijado que la gestión debe basarse en "anticipación, estrategia y consensos". "Carece de estrategia, no tuvo anticipación y no fue capaz de fraguar ningún consenso", le espetó la diputada nacionalista, quien calificó de "bochornoso" que compare los fallecidos de los mayores con "una media" y ha reprochado que "sigan sin tomar medidas" y que "solo actúen" cuando trascienden casos como el de la residencia de Salvaterra.

La diputada del Bloque ha avisado de que "hay miles de familias que viven con miedo" porque "perdieron sus ingresos" y tienen "ansiedad" porque "acumulan facturas sin poder hacerles frente".

Pontón ha vuelto a ofrecer su "mano tendida a la colaboración": "No la rechace". Y así, ha hecho un decálogo de propuestas: plan de contingencia en sanidad adicional a la covid-19; "más médicos y menos telemedicina"; proteger a los mayores con la intervención de residencias y cribados más frecuentes; contratar y formar a más rastreadores; incrementar las PCR diarias; plan de rescate a hostelería, cultura, comercio y turismo; introducir más recursos a educación para garantizar una enseñanza de calidad y sin brecha digital; tener un plan B de teledocencia; pelear por el 9% para los fondos covid; y "transparencia" en los datos covid.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG ha advertido de que la afección de la crisis "es tan profunda" que ha instado al presidente autonómico a "ponerse a trabajar y a tener un plan de acción". "No tiene rumbo ni estrategia de país, no sabemos qué modelo económico de país (tiene)", ha apuntado Caballero, quien ha censurado que "no quiere debatir ni enseñar" los proyectos de los fondos de recuperación, por lo que ha aseverado: "consensúen una estrategia de país".

FEIJÓO DEFIENDE LA ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDENCIAS

Feijóo ha respondido también "con mano tendida" a las ofertas de los grupos de la oposición, pero ha lamentado su "demagogia" y lo que interpreta como "críticas" a los profesionales que trabajan en áreas como las sanitarias o de las residencias de ancianos.

En este punto, ha reivindicado la "anticipación" de Galicia en la gestión sanitaria de la pandemia en términos globales, pero también en la intervención de las residencias y ha vuelto a esgrimir que los datos reflejan que "el 90% de las residencias en Galicia están libres de coronavirus". Aunque, a su modo de ver, estos datos "no ofrecen consuelo" porque "se han perdido vidas", sí reflejan que la Comunidad gallega está "mejor" que la media estatal y otros territorios.

"Lamentablemente no hay una fórmula para que el virus no entre en las residencias", ha dicho Feijóo, quien ha insistido en que lo mismo ocurre en los centros educativos.

"Y aún así, con los últimos datos de los centros educativos el número de casos activos entre las 450.000 personas que conforman la comunidad educativa es del 0,3%. Y en más el 86% de los casos positivos solo se registran tres o menos casos aislados", ha agregado.