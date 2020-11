José Coronado a Broncano: "Estoy feliz por venir a 'La Resistencia' porque eres el puto ídolo de mi hija Candela"

Ser el ídolo de la hija de José Coronado, uno de los actores más reconocidos de nuestro país, con casi cien participaciones en películas y series, no está al alcance de muchos, pero sí para David Broncano.

El actor acudió al plató del programa de Movistar y no dudó en reconocerle al presentador que "estoy feliz por venir a La Resistencia porque eres el puto ídolo de mi hija Candela".

En la pirámide del mainstream, ahí bien arriba está el leyenda de @_josecoronado_#LaResistenciapic.twitter.com/U31qgOFFMX — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 10, 2020

"Me ha llamado esta mañana diciéndome que no la había dicho nada de que venía aquí. Eres el puto amo, macho", señaló Coronado sobre su hija. Pero Broncano hizo un comentario que no le sentó muy bien a su invitado.

El presentador le dijo que "seremos de la misma generación, ¿no?". El actor, entre risas, le respondió que "te veo más en la línea de Arturo Fernández, con el traje...". Y le explicó que "va a cumplir 18 años y tú ya los has cumplido, cabrón".

Coronado le dijo que él nació en 1957, a lo que Broncano le contestó que "podrías ser mi padre perfectamente, el mío es del 59". El actor bromeó con el presentador: "De hecho... ¡hijo!".

El público estalló en carcajadas: "Me imagino a mis padres viendo el programa en casa y mi madre mirando hacia abajo y diciendo: Hay Dios mío...", comentó el presentador, sacando en la conversación un día más a su madre, como ya hizo el día anterior con C. Tangana.

Coronado le preguntó el nombre de su progenitora y, mirando a cámara, afirmó: "Isabel, que recuerdos...", sin poder aguantar la risa aclaró que se trataba de una broma, mientras que el presentador quiso concluirla destacando que "a quien te pareces es a mi padre, que también tiene buena presencia, os dais un airecillo".