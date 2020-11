Ana Obregón dedica las Campanadas 2021 a su hijo Álex Lequio: "Este año serán por ti, mi todo"

Con la llegada de diciembre, las cadenas ya están preparando sus Campanadas para despedir el que ha sido el año más extraño y duro de todos. Antena 3 tendrá, como viene siendo costumbre desde 2016, a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, y La 1 ha sorprendido anunciado que sus presentadoras serán Anne Igartiburu y Ana Obregón.

La actriz no pasa su mejor año, y no solo por la pandemia, sino porque este 2020 ha tenido que despedirse de su único hijo, Aless Lecquio, tras su larga lucha contra el cáncer. Por ello, tras un largo retiro y un tiempo con su familia, estas Campanadas supondrán un soplo de aire fresco para la televisiva, quien además ha querido dedicárselas a su hijo.

"Retransmitir las Campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar", ha escrito Ana Obregón este martes en su Instagram. "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí. De esta forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor".

"Mi Aless, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti 'mi todo'", ha dedicado. "Este año las campanadas resonarán en la eternidad".