Habla la hija de la víctima de Chapinería: "Mi cuñado me miraba de arriba a abajo como si me quisiera descuartizar"

Una de las hijas de la mujer asesinada y descuartizada el pasado agosto en el municipio madrileño de Chapinería declarará hoy ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Navalcarnero dentro de la causa en la que están investigados su yerno y su otra hija como presuntos autores del brutal crimen.

Poco después del hallazgo del cuerpo sin vida de la anciana, la Guardia Civil detuvo al yerno y a una de las hijas de la víctima, África, por participar presuntamente en el asesinato. Los restos de la anciana fueron hallados semienterrados en un paraje a las afueras de Chapinería cercano al domicilio donde vivía la víctima y la hija detenida.

La investigación penal sigue bajo secreto de sumario. El abogado de la acusación particular, el letrado Juan Gonzalo Ospina, ha solicitado al juez que la causa se siga por los trámites de Jurado Popular al encajar la tipificación del delito de asesinato. África, la supuesta cómplice del crimen, ha presentado su personación en el caso.

La hija de la fallecida sospechaba desde un principio

Según declaró Marisa, entre el 22 y el 24 de julio, su hermana le comentó una frase que le llamó mucho la atención: "Mamá se ha ido porque últimamente le da por irse a las 9 de la noche, se va todas las noches por ahí, y luego le da por dormir en el jardín, en el garaje, en la calle", le dijo.

Marisa no se creyó las palabras de su hermana porque su madre "casi no podía ni andar, tenía 72 años y andaba pero se cansaba y nunca en la vida se había ido sola a beber por ahí". Tras varios intentos de ver a su hermana, África le abrió finalmente la puerta. "Nos abre tomándose ella y Emilio una bote grande de cerveza, invitándonos a pasar. Mi esposo no entró, pero yo sí, no vi ningún rastro sangre ni de nada. Estuvimos 15 o 20 minutos, porque sabemos que África estaba muy loca y en cualquier momento nos iba a atacar", declaró la mujer.

"Olía feo, ambos olían muy mal, como que no se habían bañado en mucho tiempo. Vimos a Emilio como con una mirada de muerte. Me miraba de arriba abajo y de abajo a arriba como tomándome las medidas para descuartizarme a mí también. Ese mismo domingo nos fuimos", apuntó Marisa. Además, explicó que habló con varios vecinos que le comentaron que siempre se escuchaban "gritos de África diciendo a su madre "te voy a matar, te voy a matar".

Días más tarde, Marisa se encontró a su cuñado en una parada de autobús con el carrito de la compra de su madre y en su interior varias pertenencias como maquillaje, el talonario, cartas y un collar de perlas.

"Le empecé a gritar asesino, asesino, y me dijo: eso es lo que querías tú y le dijo a Arturo mi esposo y también es lo que querías tú". Y nos dijo: sé donde vivías, amenazándonos, y en ese momento le dije a los guardias civiles que íbamos a denunciarlos por amenazas", recoge la declaración.

Poco después tras el registro de su vivienda, fueron detenidos por la Guardia Civil. Se acordó entonces la prisión provisional y sin fianza para ambos por un delito de asesinato. La hija ingresó en un módulo de mujeres de la prisión de Alcalá Meco, mientras su marido fue a la cárcel de Navalcarnero.