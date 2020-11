Cvirus.- El consultori del Racó de Sant Llorenç passa activitat al centre d'Alboraia després de positius en el personal

No obstant açò, se seguirà prestant amb normalitat l'activitat d'urgències del PAC en horari de vesprades i caps de setmana i festius. El canvi es mantindrà mentre dure el confinament dels treballadors.

Els consultoris auxiliars de la Patacona i Portsaplaya continuen prestant assistència "amb total normalitat". Les cites que ja estaven programades, tant presencials com telefòniques, es mantenen per a la mateixa data.

Les atencions presencials es realitzaran en el Centre de Salut d'Alboraia, i les telefòniques es duran a terme pels professionals d'aquest mateix ambulatori. Per a notificar el canvi s'està contactant amb els pacients per via telefònica. Quan finalitze la situació de confinament dels professionals, es reobrirà el consultori del Racó.