Cortan la Castellana al detectarse un paquete sospechoso justo antes del paso de La Vuelta

La Policía Municipal de Madrid ha encontrado un paquete sospechoso en la acera a la altura del 141 de Cuzco. Esto ha obligado a establecer un fuerte dispositivo de seguridad, cortando la arteria madrileña mientras los Tedax actuaban para verificar la naturaleza del artefacto.

Esto ha sucedido poco antes de el paso de La Vuelta ciclista 2020, que este domingo pone fin a su edición recorriendo las calles de Madrid.

Las autoridades han decidido cortar el tráfico de esta zona del Paseo de la Castellana, y perimetrar una de las esquinas de la plaza de Cuzco, por la que por el momento no se puede transitar.

Los Tedax están en camino para que los perros analicen el paquete y determinen si se trataría de un explosivo.

El jefe del dispositivo ha declarado a 20 Minutos que no parece que vaya a tratarse de un objeto peligroso, pero no pueden asegurarlo hasta que no sea estudiado.

La situación se produce en un contexto de riesgo de atentado terrorista en Barcelona, tras lo sucedido en las últimas semanas en Francia y Austria.