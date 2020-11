Jorge Javier Vázquez estalla contra Anabel Pantoja en 'Sábado Deluxe'

El desencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera sigue dando que hablar. Y es que, el momento en el que Jorge Javier Vázquez le transmitió a Isa Pantoja -en La casa fuerte- algunas de las frases más fuertes del DJ sobre su madre, no le gustó en absoluto a Anabel Pantoja.

"¿Había necesidad de esto? Ah, sí, audiencia", escribió Anabel acompañando una foto del momento en la que aparecían Asraf Beno y su prima, Isa Pantoja, en una historia de Instagram. Por su parte, Irene Rosales y Kiko Rivera también mostraron apoyo a la pequeña de los Pantoja, deseando que disfrute del concurso.

Pero las palabras de Anabel Pantoja no gustaron nada al presentador estrella de Mediaset. Jorge Javier aseguró, al inicio del Deluxe, que estaba bastante molesto con la colaboradora, además de no comprender la crítica. "He tomado una determinación con ella", llegó a decir.

Después, comparó la actitud de Anabel con la de Lydia Lozano y Antonio David Flores, protagonistas de la noche con un tenso polígrafo, pues ellos sí sabían "lo que significa trabajar en Sálvame".

Al enterarse de que Anabel no estaba viendo el programa porque se encontraba en la calle, el catalán se atrevió a cuestionar cómo podía tener la pierna mal para unas cosas y bien para otras, aludiendo a la lesión por la que la joven tiene la pierna escayolada.

El de hoy se suma a los episodios conflictivos que lleva teniendo Anabel durante estos días con otros colaboradores de Sálvame, que afean que ella no se posicione en la discusión Isabel Pantoja-Kiko Rivera.