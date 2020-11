C-LM y Gobierno establecen la primera mesa bilateral del Transporte Rural en la que explorar programas pilotos

Tras destacar la "buena acogida" por parte del Ministerio al nuevo modelo sensible a la demanda que Castilla-La Mancha está proponiendo, el consejero de Fomento ha asegurado que ambos gobiernos se han fijado como objetivos seguir trabajando en el modelo de legislación, gestión y financiación del transporte sensible a la demandada que supone que las empresas de transporte no tengan que hacer viajes en vacío; que se fije población en núcleos rurales a través del establecimiento de empleo de calidad y que empresas que sufren las consecuencias de la pandemia vean la luz al final al túnel".

De igual modo, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, perseguirán que "la calidad del servicio sea infinitamente mejor que el actual, desde el punto de vista de servicios públicos y, también, al favorecer a sectores económicos como la hostelería y el ocio", ha apuntado el consejero.

"A pesar de las dificultades que podemos encontramos, tenemos que seguir fabricando oportunidades e ilusión y tenemos que seguir trabajando para que entre todos encontremos las soluciones a los problemas que nos han sobrevenido por culpa de la pandemia, pero también a los que ya teníamos y que tenemos que seguir esforzándonos por solucionar", ha añadido Hernando.

Esta mesa bilateral del Transporte Rural iniciativa surge a propuesta del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, tras la reunión del presidente Eminialo García-Page con el ministro José Luis Ábalos, tendrá continuidad a principios del próximo año, cuando se celebre otro encuentro de estas características a nivel nacional.

RESTABLECIMIENTO DEL TRANSPORTE PREVIO AL ESTADO DE ALARMA

Asimismo, el responsable regional de Fometo ha abordado con María José Rallo el establecimiento de líneas de ayudas para la digitalización a empresas del transporte y la adquisición de vehículos más 'verdes' con menor consumo y ha reclamado al Ministerio "el restablecimiento de las expediciones previas al estado de alarma".

El consejero ha solicitado igualmente al MITMA la ampliación de la línea de Cercanías C3 hasta Seseña (Toledo) y de la C5 hasta Illescas (Toledo), así como la puesta en marcha de lanzaderas Illecas-Fuenlabrada hasta que se produjera esta ampliación.