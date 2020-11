Primer enfrentamiento entre Tom Brusse, Sandra Pica y Samira Jalil en la preconvivencia de 'La casa fuerte 2'

Parece que Tom Brusse vuelve a tropezar con la misma piedra por segunda vez y es que, nada más empezar un programa, le vuelven a acusar de haber tenido algo con otra chica que no es su pareja.

Si en La isla de las tentaciones era Liseth quién lo tachaba de mentiroso enfrente de Melyssa, ahora, Sandra tiene que ponerse en la misma piel con las palabras de Samira Jalil en la preconvivencia de La casa fuerte 2.

"Bueno, Samira: ¿me puedes explicar un poco la movida?", ha preguntado el joven mientras su novia actual ha proseguido: "Has jugado a la duda, a la incertidumbre, al 'no sé', al '¿has tenido algo con Tom? No, pero me acabo riendo'... Como generando la duda... ¿Qué querías?".

Antes de que la argentina comenzara a hablar, Brusse ha añadido: "En Madrid, empezamos a conocernos y la gente siempre me decía 'Tom, no te fíes de esa chica, no te fíes de esa chica' y yo no quería escuchar a la gente".

"Estamos en igualdad de condiciones. De ti tampoco se pueden fiar y a las pruebas me remito", le ha respondido antes de que empezara a gritar tal y como ha mostrado el adelanto del reality.

"¡Pobre de ella que la has engañado! ¡Te has besado conmigo en la puerta de su casa, en la paralela de Doctor Izquierdo!", ha desvelado la extronista dejando a Sandra sin ninguna réplica.