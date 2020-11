Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma altres 1.196 nous casos, 11 morts i 32 brots

D'aquesta manera, el total de casos confirmats per prova PCR o test d'antígens ascendeix a 68.547 persones. Per províncies, 188 s'han notificat a Castelló (7.691 en total); 409 a Alacant (23.657 en total), i 599 en la província de València (37.197 en total). A més, el nombre total de pacients sense assignar es manté en 2.

Així mateix, s'han notificat 11 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.894 persones: 277 en la província de Castelló, 650 en la d'Alacant i 967 en la de València.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 1.333 persones ingressades, 222 d'elles en UCI: 115 en la província de Castelló, amb 23 pacients en UCI; 455 en la província d'Alacant, 76 d'ells en la UCI; i 763 en la província de València, 123 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 1.325 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 63.773: 7.154 a Castelló, 21.674 a Alacant i 34.898 a València. A més, el total d'altes sense assignació continua en 47. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 13.079 casos actius, la qual cosa suposa un 16,61% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.459.668, de les quals 1.302.096 han sigut a través de PCR i 157.572 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 53 residències de majors (6 en la província de Castelló, 16 en la província d'Alacant i 31 en la província de València), 13 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 8 en la província de València) i 2 centres de menors en la província de València.

Així mateix, s'han notificat 31 residents nous positius i 17treballadors. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 9 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província de Castelló, 3 en la província d'Alacant i 5 en la província de València.

NOUS BROTS

Així mateix, s'han registrat 32 nous brots, el més nombrós a Castelló, d'origen social amb 21 casos i a Elx, amb 16 casos d'origen laboral. A València s'han registrat quatre brots d'origen social amb 5, 5, 6, 8 i un altre d'àmbit educatiu amb altres 5 casos.

La resta de brots d'origen social es localitzen a la Pobla de Farnals 4 casos, Vinaròs 3 casos, L'Alcúdia 8 casos, La Nucia 6 casos, Sedaví 4 casos, Alcàsser 5 casos, Alcoi 4, 4 i 6 casos, Benetússer 5 casos, Oriola 7 casos, Dénia 7 casos, Aldaia 8 casos, Foios 9 casos, Bellreguard 4 casos i Massamagrell.

D'origen laboral s'ha notificat brots a La Vila Joiosa 3 casos,Sant Vicent del Raspeig 5 casos, Sagunt 4 casos, Alzira 6 casos, Almoradí 3 casos i Bigastre 4 casos. Finalment, a Sedaví hi ha un brot amb 6 casos d'origen educatiu.