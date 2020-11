Sindicatos de profesores de Cataluña manifiestan su rechazo a las auto muestras y Vergés pide colaboración

Varios sindicatos de Educación, como USTEC y el Sindicato de Profesores de Secundaria, han mostrado su rechazo a la propuesta del Govern de implantar las auto muestras de Covid-19 en institutos.

Este sistema consiste en que sean los propios alumnos, a partir de 1º de ESO, quienes se realicen el frotis nasal bajo la supervisión de los profesores, con el objetivo de evitar el traslado de toda una unidad móvil para realizar las pruebas pertinentes en caso de que haya un caso positivo por coronavirus en una clase.

"La sorpresa ha llegado cuando el Departament ha optado, de manera unilateral, y sin consultar previamente a ninguno de los actores educativos, por sustituir los cribados en los centros educativos hechos por profesionales de la salud por lo que llaman 'auto muestras' de antígenos, hechas por los propios alumnos a partir de 1º de ESO y con supervisión y control por parte de los tutores de cada grupo burbuja", cuenta USTEC en un comunicado.

"En otras palabras, que cada uno de los alumnos se hagan una prueba invasiva y que el docente sea responsable, tanto de la eficacia del procedimiento, como del control de la cadena de custodia de la muestra", critica.

Por su parte, Xavier Massó, portavoz del Sindicato de Profesores de Secundaria, ha señalado en una entrevista en Betevé que "eso son cosas que un crío no puede hacer y todavía menos lo puede supervisar alguien que no es personal sanitario porque después la responsabilidad recaerá sobre esta persona aunque no sea suya".

Piden a los profesores que se nieguen a realizar las auto muestras

Desde USTEC, piden a los profesores que se nieguen a permitir y a supervisar estas auto muestras en las condiciones propuestas por la conselleria de Educación.

Aseguran que "ni los docentes, ni el personal de atención educativa, ni mucho menos el alumnado disponen de la formación sanitaria necesaria para hacer una prueba invasiva de estas características".

Por otra parte, señalan que "los profesionales pueden incurrir en graves responsabilidades civiles (y probablemente penales) en caso de que algo salga mal, tanto durante las pruebas, como en la gestión de las muestras".

Por último, remarcan que tienen derecho a negarse a cumplir una orden "inexistente", ya que afirman que no existe ninguna norma reguladora "más allá de los documentos descriptivos sobre el procedimiento".

Vergés pide colaboración

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha pedido este jueves colaboración respecto a las auto muestras en los institutos: "Creo que todo el mundo tiene que colaborar. Estamos gestionando una pandemia que jamás habíamos vivido y este paso servirá para poder gestionarla mejor y no tener que enviar grandes recursos desde los ambulatorios a los institutos".

Vergés ha insistido en que la prueba es sencilla: "Es una prueba nasal, no nasofaríngea. Son cinco segundos en cada cavidad nasal. Está todo probado y protocolizado. Habrá, además, supervisión y explicación. Y, por supuesto, lo explicaremos las veces que haga falta".

"Yo pediría un poco de calma. Estamos trabajando muy bien entre los departamentos de Educación y Salud y hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien", ha añadido.

Desde USTEC, entienden que el sistema de salud está desbordado y que los profesionales tienen que priorizar las urgencias. Por eso, piden a la conselleria de Educación que contrate a personal sanitario en los institutos. "No habríamos llegado a esta situación si, como hace años que exigimos, cada centro educativo contara con un profesional titulado en enfermería", apuntan.